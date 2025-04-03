Trump’ın gümrük vergilerine Asya’dan sert tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu yeni gümrük vergisi uygulamaları, Asya-Pasifik bölgesinde geniş yankı uyandırdı. Çin, Japonya ve Güney Kore yönetimlerinden gelen ardı ardına açıklamalarda, kararların çok taraflı ticaret sistemini tehdit ettiği, uluslararası kuralların ihlal edildiği ve küresel ekonomide istikrarsızlığa yol açabileceği vurgulandı.

Çin: Ticaret savaşında kazanan olmaz

Trump’ın duyurduğu yüzde 34’lük gümrük vergilerine tepki gösteren Çin Ticaret Bakanlığı, “Çin, haklarını korumak için kararlılıkla karşı önlemler alacaktır” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca şu vurgu yapıldı:

“Ticaret savaşında kazanan olmaz ve korumacılık politikası ile hiçbir yere varılmaz. ABD’yi, tek taraflı tarifeleri derhal kaldırmaya ve sorunları diyalogla çözmeye davet ediyoruz.”

Çin, bu uygulamaların yalnızca ekonomik dengeleri değil, aynı zamanda uluslararası ticaret düzenini de tehdit ettiğini belirtti.

Güney Kore: Durum çok vahim

Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, ülkesine uygulanacak yüzde 25’lik gümrük tarifesine ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin tüm kaynaklarıyla bu ticaret krizine karşı harekete geçeceğini söyledi. Han, “Yaklaşan bir küresel vergi savaşı gerçeğinin ortasında durum çok vahim bir hal aldı” dedi.

Maliye Bakanı Choi Sang-mok ise olası piyasa dalgalanmalarına karşı önlemler alacaklarını belirtti:

“ABD’nin vergi kararları küresel finansal dalgalanmalara neden olabilir. Biz de iç piyasada istikrarı korumak için tüm imkânlarımızı kullanacağız.”

Japonya: Son derece üzücü, muafiyet talep edeceğiz

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yoji Muto, ABD’nin yüzde 24’lük gümrük vergisi uygulamasını “son derece üzücü” olarak değerlendirdi. Muto, “Japonya’nın bu önlemlerden muaf tutulması için güçlü bir şekilde ısrar edeceğiz” dedi.

Muto ayrıca, yerli sanayi üzerindeki etkileri analiz edeceklerini ve ilgili kurumlarla birlikte tüm olasılıkları değerlendireceklerini belirtti. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ise tarifelerin küresel ekonomik dengeler üzerinde “büyük bir olumsuz etki” yaratacağı uyarısında bulundu.

