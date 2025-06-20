Mattia Ahmet Minguzzi davasında reddi hakim kararı

Mattia Ahmet Minguzzi’de reddi hakim talebi!

Kadıköy’de pazar yerinde bıçaklanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi‘nin öldürülmesine ilişkin ölümüyle ilgili ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Hâkim dosyadan çekildi ve sürüldü

Bugünkü duruşmada Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir reddi hâkim talebinde bulundu. Bu talebi değerlendiren hakim E.S., dosyadan çekildi. HSK’nın az önce yayımladığı kararnamede, dosyanın en kritik isimlerinden biri olan E.S., Bölge Adliye Mahkemesi’ne üye hakim olarak atandı. Dava 17 Temmuz’a ertelendi.