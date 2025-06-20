Taraftar, Serdal Adalı’ya karşı ayakta

Serdal Adalı’ya çağrı: Son dakika emrivakisi olmaz

Kulübümüzün finansal sürdürülebilirliğini sağlayacak projelerin; düzenli nakit akışı yaratması, maket ve proje detaylarının önceden şeffaf bir biçimde camiaya sunulması ve sürecin denetlenebilir, şeffaf komisyonlar tarafından yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu tür mega projelerin son dakika emrivakileriyle değil, ancak planlı ve katılımcı bir anlayışla yürütülmesini destekleyebiliriz. Bu nedenle, Dikilitaş oylaması kapsamında borç kapatmak amacıyla yapılacak mal varlığı satışını genel olarak desteklemiyoruz.

Amatör sporcular semtten koparılamaz!

Ayrıca, semtimizle özdeşleşmiş bir spor kulübü olarak; amatör branş sporcularımızı havalimanına yakın bir bölgeye taşımayı; semt kültüründen kopma riski taşıyan ve ulaşım açısından sıkıntılı bir çözüm olarak görmekteyiz. Hisse satış hakları konusunda ise, henüz camiaya yeterli güveni sağlayamamış bir yönetimin bu yönde erken bir talepte bulunmasını doğru bulmuyoruz. Bu aşamada, daha güvenilir ve sürdürülebilir alternatif finansal çözümler üretilmesinin öncelikli olması gerektiğini düşünüyoruz.

Öte yandan, kulübümüzün menfaatlerini gözeten, uzun vadeli ve şeffaf kiralama anlaşmalarına ilişkin alınacak izinleri desteklediğimizi de ifade etmek isteriz.

Beşiktaşımızın menfaatlerini gözeten tüm kongre üyelerini, bu önemli oylamaya katılmak üzere Genel Kurul’a davet ediyoruz.