Formula 1’de zafer Max Verstappen’in

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan İtalya Grand Prix'sini Red Bull sürücüsü Max Verstappen kazandı
Max Verstappen birinci, Ferrari’ye ise hüsran

Formula 1‘de sezonun 16. yarışı olan İtalya Grand Prix’sini Red Bull sürücüsü Max Verstappen kazandı ve 4 ay sonra ilk birinciliğini elde etti. Yarışta Avustralyalı McLaren pilotu ve genel klasman lideri Oscar Piastri ikinciliği bilerek aynı zamanda şampiyonada kendisini takip eden takım arkadaşı Lando Norris’e bıraktı. Böylece şampiyonada genel klasmanda Lando Norris 293 puana yükselerek lider olan takım arkadaşı Oscar Piastri (324) ile farkı 31’e düşürdü. İtalya’da 2021’den bu yana ilk kez evinde podyuma çıkamayan Ferrari’den Charles Leclerc 4, Lewis Hamilton ise 6. sırayı aldı.

