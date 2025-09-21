Özgür Özel bir kez daha CHP Genel Başkanı

Özgür Özel seçildi, Kılıçdaroğlu gelmedi

Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde, saat 10.00’da başlayan CHP 22. Olağanüstü Kurultayı’nda Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel‘in tek aday olduğu kurultayda İstanbul il delegeleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri oy kullanmadı. Parti tüzüğündeki madde doğrultusunda Genel Başkan, 60 üyeli Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu için güven oylaması yapıldı; Özel’in isteğiyle delegeler ‘güvensizlik oyu’ verdi. Ardından blok liste yöntemiyle genel başkan ve parti organlarının seçimine geçildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi. Oylamada kullanılan 917 oyun 835’i geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı. Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi. Öte yandan, Özgür Özel’in arayarak kurultaya davet ettiği CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi koltuklarda yer almadı. Kılıçdaroğlu, davet edildiği bu kurultaya da katılmadı. Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline yönelik davanın ardından parti 6 Nisan’da 21. olağanüstü kurultayını yapmıştı. ‘Mutlak butlan’ kararına karşı gerçekleştirilen bu hamle de yargıya taşınmıştı. İstanbul il yönetimine kayyım heyetinin atanmasının ardından ise,15 Eylül’de görülecek kurultay iptal davasından benzer bir karar çıkma olasılığına karşı harekete geçildi. 600’ü aşkın CHP delegesinin imzasıyla olağanüstü kurultay kararı alınmıştı.