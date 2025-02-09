Astrolog Hilal Saraç sosyal medya platformu X (eski Twitter) üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saraç, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Saraç’ın sosyal medya paylaşımlarında “Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret” suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Gözaltına alınan Saraç, ifade işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklama kararı verildi.

Tartışmalı Paylaşımlar

Saraç’ın 6 Şubat 2025 tarihindeki paylaşımlarında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında spekülatif ifadeler kullandığı, isim vermeden yaptığı yorumlarla erken seçim çağrısında bulunduğu ve mevcut hükümeti eleştiren ifadeler yer aldığı belirtildi. Bu paylaşımlar arasında “Ülkenin geleceğini bir sağlığı bozuk lidere emanet etmek akıl tutulmasıdır” ve “Seçim yaklaşıyor, halkın sesi bu düzene cevap olacak” gibi ifadeler olduğu öne sürüldü. Saraç’ın bu açıklamaları sosyal medyada hem destek hem de sert eleştiriler aldı.

Astroloji Kariyerinden Siyasi Gündeme

Astroloji alanında tanınan bir isim olan Hilal Saraç, sosyal medya hesaplarında sıkça astrolojik yorumlar ve danışmanlık hizmetleri sunuyordu. Ancak son olayla birlikte, siyasi içerikli yorumları nedeniyle astroloji dışındaki bir konuyla kamuoyunun gündemine geldi.

Kamuoyu ve Hukuki Tartışmalar

Bu olay, ifade özgürlüğü ve hakaret yasalarının sınırları hakkında geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Saraç’ın paylaşımlarını eleştirerek tutuklama kararını desteklerken, bir kısmı ise bu kararı “ifade özgürlüğüne bir darbe” olarak nitelendirdi.

Hilal Saraç Kimdir?

Hilal Saraç, 1988 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kariyerine bankacılık sektöründe başlamış, ancak astrolojiye olan ilgisi nedeniyle bu alana yönelmiştir. Astrolojiyle tanışması, aldığı bir danışmanlık seansı sırasında yetenekli olduğunun fark edilmesiyle başlamıştır. Bu doğrultuda, çeşitli eğitimler alarak kendisini geliştirmiştir.

Astroloji alanındaki eğitimini Aldebaran Akademi’de ünlü astrolog Nilay Dinç’ten almış ve daha sonra Capella Astroloji Akademisi’ni kurmuştur. Aynı zamanda psikolog ve eğitmen olarak da faaliyet göstermektedir. Sosyal medya platformlarında oldukça aktif olan Hilal Saraç, Instagram’da yaklaşık 439 bin, X (eski adıyla Twitter) platformunda ise 143 bini aşkın takipçiye sahiptir. Gündeme dair yaptığı astrolojik yorumlar ve öngörülerle tanınmaktadır.

Tutuklanma Süreci

8 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hilal Saraç hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saraç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır.

Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve özellikle sosyal medyada yoğun tartışmalara neden olmuştur.

Saraç’ın tutuklanmasıyla birlikte sosyal medya paylaşımlarının yasal sınırları ve ifade özgürlüğü konusu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Gelişmeler yakından takip ediliyor