Kamboçya’da son 2 günde 5 kişi öldü

Kamboçya’da son 2 günde, 26 yıl önce sonlanan savaştan kalma patlayıcıların infilak ettiği iki ayrı olayda 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kamboçya’da 6 yaşında bir çocuk yaralandı

Kamboçya Mayın Tesiri ve Mağdurlara Yardım Kurumu (CMAA) Genel Müdürü Heng Ratana, 20 Nisan’da ülkenin kuzeydoğusundaki Mondulkiri bölgesinde reçine toplamak için ormana giden bir ailenin 4 üyesinin 1980’lerden kalma B-41 roketatara ait el bombasının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini, 6 yaşındaki bir kız çocuğu ile annesinin yaralandığını belirtti.

Heng Ratana, Sihanoukville kentinde dün meydana gelen bir diğer olayda 105 milimetrelik top mermisinin patlamasıyla 47 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

CMAA, 2021-2023 döneminde, savaş zamanından kalma patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu yılda ortalama 37 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kara Mayınlarının Yasaklanması için Uluslararası Kampanya’nın (ICBL) 2022 yılı verilerine göre, Kamboçya’da 681 kilometrekareye yayılmış 7 bin 392 mayın tehlikesi barındıran bölge bulunuyor.

Ülkenin kırsal bölgelerinde 1979-1998 yıllarındaki iç karışıklıklardan kalan 4 ila 6 milyon patlamamış mühimmat bulunduğu tahmin ediliyor.

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