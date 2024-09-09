Narin yetişkin tabutuyla uğurlandı

Diyarbakır’da dün dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan Narin Güran’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 8 yaşındaki Narin’in cenazesi Ankara Büyükşehir Belediyesi yazılı yetişkin tabutuna konuldu.

Cenaze namazının kılındığı komşu köy Batıkarakoç’taki camide jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Diyarbakır’da kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Narin için komşu köy Batıkarakoç’taki camide cenaze namazı kılındı. 8 yaşındaki Narin için yetişkin tabutu kullanılırken, tabutunun başına da duvak konuldu.

Camiye gelinlik de getirildi.

Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasının ardından kızın annesi, babası ve kardeşi dahil 24 kişi gözaltına alındı.

Otopsi işleminin tamamlandığını belirten Adalet Bakan Yılmaz Tunç, alınan örneklerin incelendikten sonra kesin ölüm nedenine ilişkin rapor düzenleneceğini söyledi. Narin’e ait DNA’nın tespit edildiği otomobil de incelenmek üzere yeniden Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Narin Güran’ın cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Narin’in cenaze namazını kıldıran imam şunları söyledi:

“Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizleri vicdan sahibi, ahlaklı insanlardan eylesin. Toplumun olarak insanlığımızı yeniden gözden geçirir, hatırlarız; ahlaklı bir toplum olma yolunda ilerleriz.

Narin cennettedir, masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennette. Bunun hesabını yapanlardan hesabı sorulacaktır. Benim korkum bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, nasıl hesap vereceğiz. Bunu yeniden gözden geçirmemiz lazım.”