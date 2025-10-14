İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 10 ve 18 yıllık cinayetler JASAT tarafından aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Suç Araştırma Timleri’nin (JASAT) iki faili meçhul cinayeti daha çözdüğünü duyurdu. Yerlikaya, Diyarbakır’da 10 yıl önce işlenen bir kadın cinayetinin ve Balıkesir’de 18 yıl önce Gönen Çayı’nda bulunan erkek cesedi dosyasının aydınlatıldığını belirtti. Yerlikaya, “Diyarbakır’da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayı’nda cesedi bulunan bir şahsın katili, JASAT’ımız tarafından tespit edildi ve yakalandı” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da 10 yıllık kadın cinayeti çözüldü

Yerlikaya, 9 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir mağarada tanınmayacak halde bir ceset bulunduğunu hatırlattı. Yapılan çalışmalarda kimliği belirlenemeyen cesedin daha sonra G.B. isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Bakan Yerlikaya, “Tam 10 yıl sonra JASAT ekiplerimiz, yeni yöntemlerle bu dosyayı yeniden ele aldı. Cinayeti işlediği belirlenen M.B. isimli erkek şahıs yakalanarak adalete teslim edildi” dedi.

Gönen Çayı cinayetinde 18 yıl sonra sonuç

Yerlikaya, 3 Nisan 2007’de Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Gönen Çayı’nda bulunan erkek cesedine ilişkin dosyanın da 18 yıl sonra çözüldüğünü açıkladı. Yerlikaya, “O dönem deliller yetersiz olduğu için şüphelilere ulaşılamamıştı. Ancak 2025 yılında özel bir ekip kurularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık altı ay süren titiz çalışma sonucunda altı kişi teknik ve fiziki takibe alındı, cinayeti işlediği belirlenen bir şüpheli JASAT timlerimizce yakalandı” ifadelerini kullandı.

“Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz”

Bakan Yerlikaya, JASAT’ın uzun yıllar önce işlenen faili meçhul dosyaları tek tek yeniden açarak adaletin tecellisi için büyük çaba gösterdiğini belirtti ve “Şanlıurfa’da Zehra bebeğin failini 11 yıl sonra, Bingöl’de isimsiz bir bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalayan Jandarma Dedektiflerimiz, şimdi de Diyarbakır ve Balıkesir’deki cinayet dosyalarını aydınlattı. Bu kabine döneminde JASAT, 10 yıldan uzun süredir aranan 103 kişiyi yakaladı” dedi.

Yerlikaya, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“JASAT’ımız milletimizin huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyor. Emeği geçen tüm kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum.”

