Rojin Kabaiş’in ölümünde çarpıcı gelişme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş’ten, 27 Eylül 2024’te kaybolduğu günden bu yana haber alınamıyordu. Genç kızın 19 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede, Kabaiş’in mahrem bölgelerinde iki farklı erkeğe ait DNA izleri tespit edildi. Raporda yer alan bulgu, soruşturmanın seyrini değiştirdi ve faillerin tespiti için çalışmaları hızlandırdı.

Rojin Kabaiş’in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı

21 yaşındaki Rojin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisiydi. 27 Eylül’de kaybolan Kabaiş’in bedeni, 15 Ekim’de Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi yakınlarında, Van Gölü kıyısında bulundu.

Cenazesi ön otopsinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi, 16 Ekim’de ise Diyarbakır’da toprağa verildi.

Aile adalet arayışından vazgeçmiyor

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kızının ölümünden haftalar geçmesine rağmen adalet mücadelesini sürdürüyor. Ailenin ısrarı sonucu hazırlanan Adli Tıp raporu, davanın yönünü tamamen değiştirdi.

Raporda yer alan DNA bulgularının ardından soruşturma ekibi, yeni delillerin toplanması için kapsamlı çalışma başlattı.

Bakan Tunç: Ek uzman mütalaası talep edildi

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Van ilimizde 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş evladımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü şekilde devam etmektedir.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girmiştir.

Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.

Kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri detaylı biçimde değerlendirilmiş, Rojin’in kullandığı telefonun kilidinin açılması için uluslararası teknik ekiplerle çalışmalar sürmektedir.

Hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir.

Milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta bile karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun gayret gösterilmektedir.”

Bakan Tunç, açıklamasının sonunda “Rojin evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

