Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen yangında hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de gece saatlerinde çıkan yangında, Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen ve ailesinin de aralarında bulunduğu 66 kişi hayatını kaybetti. Türkmen’in kızı Ala Türkmen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ailemden haber yok, yangında mahsuruz, acil yardım” ifadelerini kullanarak yardım çağrısında bulunmuştu.

Yangının ardından yapılan açıklamalarda, Türkmen’in hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi. Türkmen’in kızı da yangının başladığı anda otelin 9013 numaralı odasında mahsur kaldıklarını ve acil yardım istediklerini ifade etti.

Nedim Türkmen kimdir?

Nedim Türkmen, 1 Mayıs 1966 tarihinde Ordu’da doğmuş ve akademik kariyerine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başlamıştır. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış, 2004 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nda Kamu Maliyesi dersleri vermeye devam etmiştir. Türkmen ayrıca, Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin sahibiydi.

Spor camiasında da tanınan Türkmen, 2009 yılında Orduspor Kulübü Başkanı seçilmiş ve kulübü 26 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkarmıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Türkmen, aynı zamanda önemli bir işadamıydı.

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