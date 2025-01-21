Bolu’daki faciada bilanço ağırlaşıyor: 76 kişi hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara’dan sevk edilen çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma komanda ve orman bölge müdürlükleri ekipleri müdahale etti.

Can kaybı artıyor

Yangın, itfaiye erlerinin merdivenli sepetli araçlarla ulaştığı 12 katlı otelde yaklaşık 10 saat süren bir çabanın ardından kontrol altına alındı. Ancak yangın sırasında çok sayıda tatilci çarşaflarını birbirine bağlayarak pencerelerden sarkarak kaçmaya çalıştı. Olayda 76 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.

Milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın faciası sonrasında 1 günlük milli yas ilan etti. Karar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından ilgili kurumlara gönderildi ve bayrakların yarıya çekileceği bildirildi. 22 Ocak 2025 Çarşamba günü, güneşin batışına kadar sürecek olan milli yas için halkın duyarlı olması çağrısı yapıldı.

Bolu Valiliği ve ilgili güvenlik birimlerinin yaptığı açıklamaya göre, yangın sonrası 9 kişi gözaltına alındı. Otelden tahliye edilen bazı misafirler, yangının yaşandığı otelin yakınındaki diğer otellere yerleştirildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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