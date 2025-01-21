İliyana Yotova: Siyasi kabine istikrarı, acil sorunların çözümüne bağlı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, Sofya Kütüphanesi’nde düzenlenen Yılın Yazarı ve Okuyucusu Ödülleri törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada, güçlü bir siyasi kabinenin önemine değinen Yotova, “Her zaman eşit mesafede duran ve uzman bir kabineden değil, güçlü bir siyasi kabineden yana oldum. Çünkü böylece sorumluluğun kimde olduğu ve alınacak kararların karmaşıklığını kimin üstleneceği açıkça belli oluyor,” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yotova, mevcut siyasi krizinin sona ermesini umduğunu ve dikkatlerin fiyatlar, su, elektrik gibi acil sorunların çözümüne odaklanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ciddi ve uzun vadeli reformların ancak istikrarlı bir çoğunlukla başarılabileceğini belirtti. GERB-SDS, “İma Takıv Narod”, BSP koalisyon hükümeti ve DPS milletvekillerine atıfta bulunarak, “Bunu başarabilirlerse başarılı bir kabine olur,” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova’nın açıklamaları, Bulgaristan’daki siyasi istikrar ve acil sorunların çözümü için güçlü bir siyasi iradeye duyulan ihtiyacı bir kez daha gözler önüne serdi.

Sofya yakınlarındaki Lokorsko’da yaşanan tren kazasında iki kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Ulaştırma Bakanı Grozdan Karacov, demiryolu güvenliği için sıkı tedbirler alınacağını ve sistem zayıflıklarının raporlanacağını açıkladı.

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