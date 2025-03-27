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Messi Barcelona’ya Geri Dönüyor Mu? Arjantin Basını Bomba İddia Ortaya Attı

NationalTurk NL27/03/2025
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Messi Barcelona Hasreti  Bitiyor Mu?

Messi Barcelona planlarıyla yeniden gündemde! Katalan devinin efsane oyuncusu için sürpriz bir plan hazırladığı öne sürüldü.

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Messi Barcelona Dönüş yolunda Dönüş için 2026 Dünya Kupası Sonrası Planlanıyor.

 

Messi, Barcelona ilişkisi 2026 Dünya Kupası sonrası yeniden canlanabilir. Arjantin basınında yer alan çarpıcı haberlere göre, Lionel Messi 2026/27 sezonuyla birlikte eski kulübü Barcelona’ya dönmenin yollarını arıyor. Katalan ekibi ise bu dönüş için gizli bir plan hazırlığında.

TNT Sports Argentina’nın haberine göre; Inter Miami ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Messi, Amerika kariyerini tamamladıktan sonra son bir kez Barcelona formasını giymek istiyor. Haberde, kulüp sahibi Jorge Mas’ın Messi’nin Inter Miami’nin yeni stadının açılışında takımda olacağını söylediği belirtilirken, tarafların arsındaki ilişkinin   yeniden kurulmasının önünde ciddi bir engel kalmadığı vurgulandı.

Barcelona Süper Kupa’yı fantastik bir skorla kazandı 5-2

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NationalTurk NL27/03/2025
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