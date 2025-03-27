Messi Barcelona Hasreti Bitiyor Mu?

Messi Barcelona planlarıyla yeniden gündemde! Katalan devinin efsane oyuncusu için sürpriz bir plan hazırladığı öne sürüldü.

Messi, Barcelona ilişkisi 2026 Dünya Kupası sonrası yeniden canlanabilir. Arjantin basınında yer alan çarpıcı haberlere göre, Lionel Messi 2026/27 sezonuyla birlikte eski kulübü Barcelona’ya dönmenin yollarını arıyor. Katalan ekibi ise bu dönüş için gizli bir plan hazırlığında.

TNT Sports Argentina’nın haberine göre; Inter Miami ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Messi, Amerika kariyerini tamamladıktan sonra son bir kez Barcelona formasını giymek istiyor. Haberde, kulüp sahibi Jorge Mas’ın Messi’nin Inter Miami’nin yeni stadının açılışında takımda olacağını söylediği belirtilirken, tarafların arsındaki ilişkinin yeniden kurulmasının önünde ciddi bir engel kalmadığı vurgulandı.