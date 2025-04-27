Özgür Özel’den Silivri’de tutuklu şüphelilere ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın da bulunduğu 50 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel programını değiştirerek Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan şüphelileri ziyaret etti.

Özgür Özel: O çanta jammer çantası

Özgür Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun bir oteldeki toplantı öncesi kameraların kapatılması ve valizlerle otele giriş-çıkış yapıldığına ilişkin görüntüler hakkında konuştu. Özel, “İmamoğlu’nun bütün programlarına bakın, o çanta jammer çantası” dedi.

Özel açıklamasında, “Sinyal kesici var içerisinde. O sinyal kesicinin işi orada olabilecek yasa dışı dinlemeleri engellemektir. Ama esas işi sinyal kesmektir. IŞİD’in veya bir başka terör örgütünün, PKK’nın patlatabileceği bombanın sinyalini kesmektir” ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek hakkında değerlendirme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında da konuşan Özel, “Akın Gürlek denen adam Kırkpınar’da pehlivan olsa başpehlivanlıkta karşısına çıkan rakibi tutuklatır” dedi. Özel ayrıca, “Allah’tan hukuk fakültesi diplomasından utanan bir hakim çıktı da ‘Tutuklu yargılanmaz avukatlar’ dedi” ifadelerine yer verdi.

Jammer tartışmasına açıklık getirdi

Özel, koruma ekiplerinin toplantı öncesi kameraları kapatmasına ilişkin, “Ben bir salona gireceksem, orada bir kamera varsa koruma ekibi gidiyor kamerayı kapatıyor aldığı eğitim gereği” dedi. Ayrıca İmamoğlu’nun taşıdığı valizde para değil sinyal kesici cihaz bulunduğunu belirterek, “İmamoğlu’nun yanında götürülen ‘jammer’ koruma ekibinin görevidir. Aynı Tayyip Bey’in peşinde gezen jammer kamyonu gibi” açıklamasında bulundu.

Özel, CHP’nin kendi koruma ekipleri için jammer cihazlarını kendilerinin temin ettiğini ve belediyelerin bu cihazları resmi ihalelerle aldığını belirtti. “Pazartesi ilan edeceğim, hangi belediyeler ihale ile ‘jammer’ almış. AK Partili belediyeleri teker teker ilan edeceğim” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına ilişkin mesaj

Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, “Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu’nun kendisi istese dahi cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilemez” dedi. Özel, İmamoğlu’na halk tarafından verilen destekle bu sürecin devam edeceğini ifade etti.

