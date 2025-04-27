Premier Lig’de şampiyon Liverpool

İngiltere Premier Lig’in 34. haftasında Liverpool, sahasında Tottenham’ı 5-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Anfield’da oynanan karşılaşmada Tottenham, 12. dakikada Dominic Solanke’nin golüyle öne geçti. Ancak dört dakika sonra Luis Diaz’ın kaydettiği golle Liverpool eşitliği sağladı.

Alexis Mac Allister’ın 24. dakikada ceza sahası dışından attığı golle öne geçen “Kırmızılar”, 34. dakikada Cody Gakpo’nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda 63. dakikada Mohamed Salah’ın golüyle skor 4-1’e geldi. 69. dakikada Destiny Udogie’nin kendi ağlarına gönderdiği top ise maçın sonucunu belirledi: 5-1.

Bu galibiyetle puanını 82’ye yükselten Liverpool, ligin bitimine dört hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Tottenham 37 puanda kaldı.

Arne Slot ilk sezonunda Liverpool ile şampiyonluğa ulaştı

Geçtiğimiz yaz Jürgen Klopp’un yerine göreve gelen Arne Slot, Liverpool ile ilk sezonunda Premier Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. Slot, Premier Lig’i ilk sezonunda kazanan ilk Hollandalı teknik adam olurken, Liverpool tarihinde de ilk yılında bu başarıyı yakalayan ilk teknik direktör oldu.

Slot, LFCTV’ye yaptığı açıklamada, “Şu anda yalnızca Jürgen Klopp’a minnettarlığımı iletmek istiyorum,” dedi. Ayrıca BBC’ye konuşan Slot, “Sezon boyunca kendisiyle pek çok kez temas kurduk. Beni tanıttığında nasıl bir insan olduğunu göstermişti. Ama asıl önemli olan, geride böylesine güçlü bir takım bırakmasıydı” ifadelerini kullandı.

Taraftarların önünde gelen tarihi zafer

Liverpool, beş yıl önce pandeminin gölgesinde kazandığı şampiyonluğun ardından bu kez taraftarlarının önünde şampiyonluk sevinci yaşadı. Mohamed Salah, BBC Sport’a yaptığı açıklamada, “Anfield’da şampiyonluğu kutlamak çok özel bir his. Bu kez taraftarlarımızla birlikte olmak inanılmaz” dedi.

Salah, Sky Sports’a yaptığı açıklamada, “Bu şampiyonluk, önceki şampiyonluktan yüzde 100 daha özel” ifadelerini kullandı.

Takımın yıldızlarından açıklamalar

Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Sky Sports’a yaptığı açıklamada, “Bu şampiyonluğu taraftarlarımıza ithaf ediyorum. Bu kulüp dünyanın en güzel kulübü ve bunu hak ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Alexis Mac Allister ise, “Dünya Kupası zaferinden sonra bir Premier Lig şampiyonluğu kazanmak gerçekten özel,” diyerek takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Andy Robertson da şampiyonlukla ilgili, “Bu kez yaşadığımız deneyimi hiçbir şeyle kıyaslayamazsınız. 2020’de kazandığımızda farklı bir dönemdi, ama bugün burada olmak bambaşka,” ifadelerini kullandı.

Liverpool 20. lig şampiyonluğuna ulaştı

Liverpool, bu şampiyonlukla birlikte toplamda 20. lig şampiyonluğuna ulaşarak Manchester United ile zirveyi paylaştı. Bu sezon boyunca Arne Slot’un ekibi, özellikle sezonun ikinci yarısında Arsenal ve Manchester City karşısında farkı açarak ipi göğüsledi.

Liverpool, 26 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak liderliğini sezonun büyük bölümünde korudu. 2 Kasım’da alınan Brighton galibiyeti sonrası yükselişe geçen Liverpool, sezonun kalanında şampiyonluk yarışını domine etti.

Kulüp, 26 Mayıs’ta şehirde bir şampiyonluk kutlaması düzenlemeyi planlıyor. Organizasyona, Liverpool’un eski teknik direktörü Jürgen Klopp’un da katılması bekleniyor.

