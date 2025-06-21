Özgür Özel: Mitingleri azaltmak değil, çoğaltmak istiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaz aylarında mitinglerin devam edeceğini vurgulayan Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babasına ait olduğu iddia edilen arazide yapılan aramaları da “vicdanları kuyuya düşürdüler” sözleriyle eleştirdi. Özel, seçim kampanyasının da uzun soluklu ve güçlü bir şekilde süreceğini açıkladı.

Özgür Özel: Yorulmadan, hızlanarak yürüyeceğiz

Özel, partisinin seçim hazırlıklarıyla ilgili olarak “81 ilde, 973 ilçede sahaya ineceğiz. Adayın gelmesine gerek kalmadan, onun adına çözüm önerilerimizi yerinde anlatacağız. Belki de tarihin en uzun seçim kampanyasını yapacağız. Yorulmadan, hızlanarak, artan bir inançla bu yürüyüşü sürdüreceğiz” dedi.

‘Mitingleri eylem olarak görüyoruz’

Yaz boyunca mitinglerin süreceğini vurgulayan Özel, “Bu sadece miting değil, bir eylemler zinciri. Adalet arayışımız sonuç verene kadar devam edeceğiz. Mitingleri azaltmayı değil, aksine çoğaltmayı ve yeni eylemlerle desteklemeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İmamoğlu’nun arazisinde rezalet yaşanıyor’

İmamoğlu ailesine ait olduğu iddia edilen Balıkesir Edremit’teki arazide yapılan aramaya da tepki gösteren Özel, “Büyük bir rezalet yaşanıyor. Kör kuyuda para arıyorlar ama sonuç sıfır. Vicdanları da moralleri de kuyunun dibine düşmüş durumda. Zaten hiçbir şey bulunamayacağını herkes biliyor” dedi.

‘Nehir sınava moralli girdi’

Geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir’in YKS’ye katılım sürecinde yanında olduğunu belirten Özgür Özel, “Sınava birlikte gittik. Babasının bıraktığı yerden devam etmek istiyor. Mimar olmak istiyor ve çok yetenekli bir kız. Umarım hayalini kurduğu bölüme yerleşir” diye konuştu.

