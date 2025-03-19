Piyasa Ekrem İmamoğlu Kararından Sonra Kanat Taktı

Piyasa Ekrem İmamoğlu kararı ardından huzursuz ve çekingen .İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Türk ekonomisinde büyük bir sarsıntıya yol açtı. Finans piyasaları, sabah saatlerinden itibaren olağanüstü dalgalanmalar yaşarken, döviz kurunda sert yükselişler görüldü. Piyasa Ekrem İmamoğlu gelişmesine anında tepki verdi; dolar ve euro hızla değer kazanırken, Borsa İstanbul sert bir düşüşle güne başladı.

Döviz Kurlarında Şok Yükseliş

• Dolar/TL: Sabah saatlerinde 36,69 seviyesinde olan dolar, gözaltı haberinin ardından 40,95 TL’ye kadar yükseldi.

• Euro/TL: Güne 40,16 TL seviyesinde başlayan euro, 44,60 TL’ye ulaştı.

• Sterlin/TL: 46,50 seviyelerine çıkarak rekor kırdı.

Borsa İstanbul’da Çöküş

Borsa İstanbul, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının etkisiyle %6,87 oranında değer kaybı yaşadı.

• BIST 100 Endeksi: 10.060,48 puandan açılan endeks, gün içinde hızla düşerek 9.450 puana kadar geriledi.

• Bankacılık Endeksi: %7,02 değer kaybı yaşadı.

• Holding Endeksi: %6,69 düşüş gösterdi.

Piyasa uzmanları, bu sert hareketlerin siyasi belirsizliklerden kaynaklandığını ve yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi gösterdiğini belirtti.

Altın Fiyatlarında Rekor Artış

Siyasi gerilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle güvenli liman olarak görülen altın fiyatları da hızla yükseldi.

• Ons Altın: 3.045 dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

• Gram Altın: 3.602 TL ile tarihi zirvesini gördü.

Piyasa Uzmanları: “Bilinmezlik Piyasayı Korkutuyor”

Ekonomi uzmanları, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının piyasalar için büyük bir belirsizlik yarattığını vurguladı. Analistlere göre, bu tür siyasi gelişmeler Türkiye’nin ekonomik istikrarını doğrudan etkiliyor.

Reuters’a konuşan bir yatırım danışmanı, “Piyasa Ekrem İmamoğlu krizine sert tepki verdi. Bu tür gelişmeler, Türkiye’ye olan güveni zedeliyor ve yabancı yatırımcı kaçışına yol açıyor” dedi.

Uluslararası Basında “Sivil Darbe” Yorumu

İmamoğlu’nun gözaltına alınması uluslararası basında geniş yankı buldu. Financial Times, gelişmeyi “Türkiye’nin siyasi geleceğini belirleyecek kritik bir hamle” olarak yorumlarken, The Guardian, olayın “Türkiye demokrasisine ciddi zarar verebileceğini” yazdı.

Siyasilerden Tepkiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananları “sivil darbe” olarak nitelendirerek, “Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor. Ekrem Başkan yalnız değildir” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da Protestolar, Valilikten Eylem Yasağı

Gözaltı kararının ardından CHP il teşkilatları 81 ilde meydanlara inerek protesto düzenledi. İstanbul’da Taksim Metro İstasyonu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresindeki yollar kapatıldı. İstanbul Valiliği, önümüzdeki dört gün boyunca her türlü gösteri ve yürüyüşü yasakladı.

Piyasa Ekrem İmamoğlu Kararına Sert Tepki Verdi

Piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ekonomik etkilerini açıkça gösteriyor. Döviz kurlarındaki rekor seviyeler, borsadaki çöküş ve uluslararası yatırımcıların tedirginliği, Türkiye ekonomisinin siyasi belirsizliklerden doğrudan etkilendiğini bir kez daha ortaya koydu.

Ekonomistler, bu tür hukuki ve siyasi gelişmelerin devam etmesi halinde piyasalarda kalıcı bir güvensizlik ortamının oluşabileceği konusunda uyarıyor.

Tüm gözler, piyasanın Ekrem İmamoğlu krizine nasıl tepki vereceği ve önümüzdeki günlerde ekonomik göstergelerin nasıl şekilleneceği konusunda…