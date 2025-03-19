Ekrem İmamoğlu Diploma Kararı Deprem Yarattı

Ekrem İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi: Mansur Yavaş’tan Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Kararı

Ekrem İmamoğlu diploma iptal kararı İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı. Salı günü toplanan İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınarak iptal edildiğini duyurdu. Aynı karar kapsamında İmamoğlu’nun da içinde bulunduğu 28 kişinin diplomaları da geçersiz sayıldı.

Karar, siyasi arenada büyük yankı uyandırırken, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu diploma iptal kararına tepki göstererek Cumhurbaşkanlığı adaylığını askıya aldığını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu: “Bu Akıl, Milleti Tehdit Eden Bir Akla Dönüşmüştür”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesi kararına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede herkesin kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır. Bu akıl, bu milleti tehdit eden bir akla dönüşmüştür. Herkesin elinden her şeyi alabilirler. Mülkiyeti, seçme hakkını her şeyi elinizden alabilirler. Unuttukları şu var: Bundan sonra milletin gücüyle ortaya çıkacak meşruiyetin dışında bir gücümüz yoktur. Kanun değil, hukuk devleti bile olmayan bir yerde demokratik bir yarış söz konusu değildir. Bunları Ramazan sofrasında bize konuşturuyorlar. Kul hakkı yediler.”

İmamoğlu, hukuki sürecin takip edileceğini ve kendisine yönelik adaletsizliğe karşı mücadele edeceğini vurguladı.

Mansur Yavaş: “Adaylığımı Askıya Alıyorum”

Mansur Yavaş Kritik destek ;



İstanbul Üniversitesi’nin Ekrem İmamoğlu diploma iptal kararının ardından, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu hukuki sürecin sonuçlanana kadar adaylık değerlendirmesini askıya aldığını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Yavaş, kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

*“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Sn. Ekrem İmamoğlu’nun hukuka ve tüm mevzuata uygun diplomasının iptal edilmesine ilişkin karar sonrası Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçmiştir. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali; hukuki istikrar ve hukuk devleti ilkelerine aykırıdır. Buna izin vermek, bu ülkeye ve demokrasisine yapılan en büyük ihanettir.

Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı adaylığımı değerlendirme kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alıyorum. Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı ve adalet mücadelesini destekleyeceğimi ilan ediyorum.”*

CHP’den Sert Tepki: “Demokrasiye Müdahale”

Mansur Yavaş’ın açıklamaları CHP içinde dayanışmayı güçlendirirken, partiden yapılan açıklamalarda, Ekrem İmamoğlu diploma iptal kararının siyasi bir operasyon olduğu vurgulandı. CHP, bu kararın geri alınması için hukuki ve siyasi mücadele yürüteceklerini belirtti.

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali sonrası başlayan hukuki süreç devam ederken, kararın Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine etkisi ve siyasi sonuçları büyük merak konusu.