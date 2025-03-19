Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türk Yargısına Güvenelim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü iki ayrı soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürütülen soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türk yargısına güvenelim, hukukun üstünlüğüne saygı gösterelim” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, yargının bağımsız ve tarafsız bir şekilde hareket ettiğini belirterek, “Hukuk devleti ilkeleri gereği herkes kanunlar karşısında eşittir ve yargı süreci objektif kriterlerle yürütülmektedir” dedi.

Yılmaz Tunç: İki Ayrı Soruşturma Kapsamında Gözaltılar

Adalet Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, soruşturma iki ayrı başlık altında yürütülüyor:

Terör Suçları Soruşturması

Ekrem İmamoğlu dahil 7 kişi hakkında gözaltı kararı var.

“Terör örgütüne iştirak halinde yardım” suçlaması yöneltiliyor.

Örgütlü Suçlar Soruşturması

İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 100 kişi gözaltına alındı.

“Çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlamaları bulunuyor.

Bakan Tunç, “Bu soruşturmalar delillere dayanmaktadır. MASAK raporları, vergi uzmanlarının incelemeleri, tanık beyanları ve diğer kanıtlar dosyada yer almaktadır.” diyerek soruşturmanın ciddiyetine dikkat çekti.

“Soruşturmayı Darbe Girişimi Gibi Göstermek Tehlikelidir”

Bakan Tunç, yargının bağımsızlığını hedef alan açıklamalara tepki göstererek, soruşturmaların hukuki çerçevede yürütüldüğünü belirtti.

“Yargı sürecini etkilemeye yönelik girişimler ve sokak çağrıları kabul edilemez. Adaletin tecellisi için sağduyulu hareket edilmeli ve bağımsız yargının kararına saygı duyulmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“Yargıya Müdahale Edilemez”

Tunç, yargının bağımsız olduğunu ve hiçbir kişi ya da makamın yargı süreçlerine müdahale edemeyeceğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Hukuk devleti ilkeleri gereği yargı, bağımsız ve tarafsızdır. Mahkemeler üzerinde baskı oluşturacak açıklamalar ve algı operasyonları, hukuk devleti ilkesine zarar vermektedir. Yargı süreci tamamlandığında maddi gerçek ortaya çıkacaktır.”

Soruşturmanın Seyri ve Beklenen Gelişmeler

Gözaltına alınan isimlerin ifadeleri alınmaya devam ederken, İmamoğlu’nun avukatları hukuki süreci takip ettiklerini ve savunma haklarını sonuna kadar kullanacaklarını duyurdu.

Önümüzdeki günlerde iddianamenin hazırlanarak yargılama sürecinin başlaması bekleniyor.