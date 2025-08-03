Rusya’da şiddetli bir deprem daha

Rusya’da Kuril Adaları sallandı

Rusya, Çarşamba günü Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na (USGS) göre, Rusya’ya bağlı Kuril Adaları’nda 35 kilometre derinlikte 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS açıklamasında, sarsıntının yerel saatle 05.47’de başladığı belirtildi. Pasifik Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.

Rusya’da volkan 500 yıl sonra!

Rusya‘da, Çarşamba günü Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra harekete geçti. Yanardağın püskürttüğü volkanik küller 6 kilometreye kadar yükselirken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı şu an için yerleşim bölgeleri için bir tehlike olmadığını açıkladı. Buna karşı yanardağın püskürttüğü küllerin havayolu ulaşımını etkileyebileceği belirtildi.