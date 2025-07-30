Rusya’daki 8,8’lik depremle tsunami alarmı verildi

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası, 8,8 büyüklüğünde dev bir depremle sarsıldı. Yerin 20 kilometre altında meydana gelen depremin ardından, başta Pasifik kıyı ülkeleri olmak üzere çok sayıda bölgede tsunami alarmı verildi. ABD, Japonya, Hawaii ve Güney Amerika kıyılarında tahliyeler başlarken, yetkililer olası ikinci dalga tehlikesine karşı halkı uyarıyor.

1952’den bu yana en şiddetli sarsıntılardan biri

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusunda olduğunu duyurdu. Rusya Bilimler Akademisi ise bunun 1952’den bu yana bölgedeki en büyük deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntının ardından bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüğünde artçı depremler kaydedildi.

Rusya’da acil durum ilan edildi

Deprem sonrası Kamçatka’da bazı bölgelerde tsunami dalgalarının kıyıya ulaştığı bildirildi. Severo-Kurilsk liman kenti ve Alaid balıkçılık tesisi yer yer sular altında kaldı. Sahalin Bölgesi yetkilileri, acil durum ilan edildiğini ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

ABD ve Hawaii sahilleri tahliye edildi

ABD’nin California kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı. Los Angeles, Santa Barbara ve San Luis Obispo bölgelerinde risk seviyesi “gözlem”den “uyarı”ya çıkarıldı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, halkı resmi talimatlara uymaya çağırdı. FEMA, Hawaii kıyılarında yaşayan vatandaşlara “derhal bölgeyi terk edin” uyarısında bulundu.

Trump’tan açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump, tsunami uyarısını sosyal medya platformu Truth Social üzerinden paylaştı. “Hawaii için Tsunami Uyarısı yürürlükte. Japonya da tehlike altında. Güçlü ve güvende kalın.” ifadelerini kullandı.

Japonya’da büyük tahliye

Japonya Meteoroloji Ajansı, Pasifik kıyısı boyunca 3 metreye kadar tsunami dalgalarının beklendiğini açıkladı. Miyagi, Hokkaido, Tohoku ve Kanto bölgelerinde dalgalar kaydedildi. Yetkililer, 900 binden fazla kişinin tahliye edildiğini, kıyıdan uzaklaşılması gerektiğini belirtti.

Deprem anında yaralananlar oldu

Kamçatka Sağlık Bakanlığı, bazı kişilerin panik anında kaçarken ya da pencereden atlayarak yaralandığını bildirdi. Yeni havalimanı terminalinde de bir kadının yaralandığı aktarıldı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tsunami dalgaları birçok ülkeye ulaşabilir

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, tsunami dalgalarının yalnızca Rusya kıyılarını değil; Japonya, Alaska, Hawaii, Ekvador, Guam, Mikronezya gibi bölgeleri de etkileyebileceğini duyurdu. Kamçatka’dan yükselen dalgaların 3 ila 4 metreyi bulduğu açıklandı.

Depremin etkisi devam edecek

Uzmanlar, önümüzdeki bir ay boyunca bölgede 7,5 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntıların yaşanabileceğini belirtti. Özellikle “Pasifik Ateş Çemberi” üzerinde bulunan Kamçatka, sismik olarak dünyanın en aktif bölgelerinden biri olarak biliniyor.

