Daltonlar çetesine silahlı infaz!

Daltonlar çetesi mensubu Caner Koçer tehditler savurmuştu

Türkiye merkezli suç örgütlerinin gölgesi artık sınır ötesine geçti. Daltonlar çetesinin üst düzey yöneticilerinden Caner Koçer, bugün İspanya’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Koçer yakın zamanda “İspanya’nın en büyük ördek avcısı hedefi ıskalamaz. Mağdurları iyi bilir. Kocanıza biat edeceksiniz” paylaşımını yapmıştı.

Caner Koçer dün İspanya’da infaz edildi

Caner Koçer, üst düzey yönetici değildi, yöneticilerden Musa Çaçan’a bağlıydı. İddialara göre Casper ve Çirkinler çetesi ortak saldırısında hayatını kaybetti. Her üç saldırgan da kısa bir süre sonra yakalandı. Caner Koçer, doğup büyüdüğü mahalleden çok uzakta daha 22 yaşında iken hayatını kaybetti.