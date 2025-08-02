Galatasaray, Lazio ile yenişemedi

Galatasaray’da Lucas Torreira formda

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında sahasında İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi. Torreira, 10. dakikada kaydettiği golle Galatasaray’ı öne geçirse de 33. dakikada topu kendi ağlarına yollayan Sanchez durumu 1-1 yaptı. 45+1. dakikada fileleri havalandıran Zaccagni, Lazio’yu Galatasaray karşısında öne geçirdi. Soyunma odasına 2-1’lik skorla gidildi. 75. dakikada topu ağlarla buluşturan Torreira, durumu eşitledi.

Galatasaray’ın ilk maçı Gaziantep FK ile

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları sürecinde karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor’u 5-2, Avusturya 2. Lig ekibi Admira Wacker’ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari’yi 3-1 ve Fransız takımı Strasbourg’u 3-1 mağlup etmişti. Bu sonuçla hazırlık dönemini Lazio beraberliğiyle tamamlayan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in açılış maçında 8 Ağustos’ta Gaziantep FK ile karşılaşacak.