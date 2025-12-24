Sadettin Saran yeniden gözaltına alındı

Sadettin Saran, uyuşturucu temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlamaları kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın seyrine ilişkin detaylar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Sadettin Saran açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında gözaltı işlemine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Şüpheli Steven Sadettin Saran hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır.”

Soruşturma sürüyor

Yapılan açıklamada, gözaltı kararının elde edilen ek deliller doğrultusunda alındığı vurgulanırken, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi. Sürecin adli makamlarca sürdürüldüğü, gelişmelere göre yeni bilgilendirmelerin yapılabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe’den açıklama: “Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir. Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

