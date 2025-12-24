Japonya’dan Suriye’ye 53 milyon dolarlık destek

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’ye yönelik önemli bir destek kararını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, Japonya’nın Suriye’ye 53 milyon dolar tutarında mali yardım sağlayacağı belirtilirken, bu adımın iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olduğu vurgulandı.

Japonya ile Suriye arasında 15 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret

Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Onishi Yohei, 22 Aralık’ta Suriye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Onishi, bu ziyaretin, yaklaşık 15 yıla yakın süredir bir Japon üst düzey yetkilinin Suriye’ye yaptığı ilk ziyaret olduğunu ifade etti.

Şam’da kritik temaslar

Ziyaret kapsamında Onishi Yohei, Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, Suriye’deki siyasi ve ekonomik süreçlerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği ele alındı.

“Kapsayıcı ve barışçıl geçiş” vurgusu

Onishi, Japonya’nın Suriye hükümetinin kapsayıcı, barışçıl ve istikrarlı bir geçiş süreci yürütme çabalarını desteklediğini belirtti. İkili ilişkiler açısından yeni bir sayfanın açıldığını ifade eden Onishi, Japonya’nın Suriye ile ekonomik iş birliğini sürdürme konusundaki kararlılığını da dile getirdi.

Bütçeden 53 milyon dolarlık yardım ayrıldı

Açıklamada, Japonya’nın mevcut mali yıl bütçesinde Suriye’ye yönelik 53 milyon dolarlık yardım kalemi ayırdığı bilgisi paylaşıldı. Bu desteğin, ekonomik iş birliği ve geçiş sürecine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

