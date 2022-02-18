Maldivler Seyahat Kısıtlaması Uyguluyor mu? Maldivler Tatili İçin Bilmeniz Gerekenler

Koronavirüs salgını devam ederken Maldivler tatili veya balayı seyahati düşünüyorsanız bilmeniz gerekenler haberimizde.

Maldivler , 15 Temmuz 2020’de sınırları tamamen açarak tüm ülkelerden gelen turistleri kabul etmeye başladı. Bunun tek istisnası, ülkedeki koronavirüs vakalarının çoğunluğunun kaynağı olduğu için ziyaretçilere yasak olan ve sıkı kısıtlamalar uygulanan başkent Male.

Coğrafi yapısı gereği küçük küçük adalara yayılmış olan otellerin korunaklı konumları, su üzerine kurulmuş odalar gibi avantajlarla Maldivler koronavirüs salgınında güvenli işleyişiyle konukları cezbetmeye devam ediyor.

Maldivler PCR Testi İstiyor mu, Karantina Var mı?

Şu anda Maldivler, varışlarından en fazla dört gün önce yapılan bir negatif Covid testi olan her turisti ülkeye kabul ediyor. Negatif PCR testini ibraz eden turistler için herhangi bir karantina uygulaması bulunmuyor.

Maldivler, 2021’in başlarında düzenli ziyaretçileri seyahatlerinin sıklığına ve süresine göre puanlarla ödüllendiren bir sadakat programı da başlattı. Çok fazla puan toplayanlar, otel indirimleri de dahil olmak üzere avantajlar sunan çeşitli elit statü seviyelerine yükseltiliyor.

Maldivler Kısıtlama Uyguluyor mu?

Tüm ziyaretçiler, aşılama durumlarına bakılmaksızın, laboratuvarın adını ve adresini ve alınan örneğin tarihini açıkça gösteren, ayrılmadan önceki 96 saat içinde gerçekleştirilen negatif bir PCR testi sertifikası ibraz etmeli.

Sonucun , varıştan önceki 24 saat içinde çevrimiçi olarak sunulması gereken Gezgin Sağlık Beyanı formuna eklenmesi gerekiyor. Turistlerden TraceEkee adlı uygulamayı indirmeleri ve yolculukları sırasında kullanmaları isteniyor.

Bu kısıtlamalar, yılın başlarında tam aşılı yolcular için geçici olarak kaldırıldı, ancak yeniden uygulanmaya başlandı.

Turistlerin Maldivler’de birden fazla otelde konaklama yapmalarına izin veriliyor. Ancak başkent Male bölgesinde 48 saatten fazla zaman geçirilmesi durumunda PCR testi talep ediliyor.

Maldivler Koronavirüs Tablosu Ne Durumda?

Maldivler, 16 Şubat itibariyle toplam 161.000 civarı koronavirüs vakası ve 289 vefat bildirdi. Rakamlar dünya geneline oranla düşük kaldı. Ocak ayında tüm dünyaya paralel olarak Omicron varyantı kaynaklı vaka sayıları artarken şubat ayında vaka sayısı hızla azaldı. 16 Şubat’a kadar olan son bir haftada vaka sayısı 7 bin 698 olarak bildirildi. Vakaların tamamına yakınının yerel halkların yaşadığı adalarda olduğu bildiriliyor. Ülkenin yüzde 80’e yakını aşılanmış durumda.

Maldivler, küçük adalar üzerine kurulmuş otellerin konumu, ziyaretçilerin otel dışına çıkmak yerine tatil beldesinde kalması nedeniyle turistler arasında pozitif vaka sayısının çok düşük olduğu ülkeler arasında.

Tüm bunlar göz önüne alındığında Maldivler balayı ve tatil için koronavirüs salgınında seyahat edebileceğiniz en güvenli ülkeler arasında zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. İyi tatiller.