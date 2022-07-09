Demir Yumruk operasyonunda tutuklamalar sürüyor

İstanbul merkezli 13 ilde, “Sarallar” olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon ile birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğünün Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü daha tutuklandı.

Daha önce aralarında Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Hulusi Belgü’nün bulunduğu 15 kişinin tutuklandığı soruşturmada toplam tutuklu sayısı 29 oldu.

Demir Yumruk Operasyonu sürüyor operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Demir Yumruk operasyonunda neler oldu ve neler oluyor





Demir Yumruk operasyonu 28 Haziran | 280 şüpheli yakalandı

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu zarara uğratan suç örgütlerine “Demir Yumruk” operasyonu kapsamında aralarında Erol Evcil’in de bulunduğu 280 şüpheli Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen “Demir Yumruk” operasyonunda, aralarında Erol Evcil’in de bulunduğu 280 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ve MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu. Çalışmalara, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi.

Çalışma grubunun 10 ay boyunca sürdürdüğü çalışmalar, dinleme ve fiziki takip uygulamaları sonucunda, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 suç örgütü tespit edildi.

Suç örgütlerinin, demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek üçüncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Firmaların, düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları saptandı.

Operasyonda 840 ekip görev aldı

Şüphelilere yönelik Ankara merkezli, aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli’nin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı, 840 ekip, 2 bin 100 personel, 250 vergi müfettişi ve MASAK personelinin görev aldığı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 374 şüpheliden, aralarında kamuoyunda Erol Evcil olarak tanınan Erol Eşrefoğlu ile 3 suç örgütü elebaşının da yer aldığı 280 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri ile 374’ü ikamet, 95’i şirket olmak üzere toplam 470 adreste arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

ABA grubu

Ankara Mali Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Erol Eşrefoğlu’nun elebaşılığını yaptığı ve “ABA Grubu” denilen suç grubunun, demir-çelik ürünlerini piyasaya sattıktan sonra paraları örgüt liderinin talimatıyla grup şirketleri hesaplarına aktardıkları ve firmaların içinin boşaltıldığı belirlendi.

KDV, Kurumlar Vergisi ve stopaj ödemelerinin firmalar üzerinde bırakıldığı, böylece borç yükünün arttırıldığı, borçlar nedeniyle haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyete devam edildiği tespit edildi.

Firmaların, başlangıçta yaptıkları işlerden dolayı ilk etapta cüzi miktarlarda vergi ödedikten sonra piyasada güven sağladıkları, sonrasında vergilerini de ödemedikleri, ayrıca bu grubun, demir çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaları kasıtlı olarak iflasa sürükledikleri ortaya çıktı.

Eryılmazlar

Operasyon düzenlenen ve “Eryılmazlar” olarak bilinen ikinci suç grubunun, yasal ticaretlerinin yanı sıra üretici firmalardan kayıt dışı temin ettiği kütükleri nervürlü demir haline getirerek, yine kayıt dışı sattığı, sahte fatura düzenledikleri ve özellikle kütük demirde ödemeleri gereken vergiyi ödemeyerek kamu zararına neden oldukları belirlendi. Suç grubu içerisindeki kişilerin birbirleri ile görüşmelerini de deşifre eden ekipler, faturasız mal satışlarının “B”, “İKİ” ve “ALTTAN” şeklinde adlandırıldığını tespit etti.

DETAŞ

Soruşturma sürecinde “DETAŞ” olarak bilinen suç grubunu da mercek altına alan ekipler, “kapamada kullanılacak paralar ile çeklerde belirtilen keşideci, lehtar ilişkisi ile kapama yapılacak hesabın belirlendiğini, keşide edilen çekin paravan şirketlerin kaşe bilgileri kullanılarak çekin ciro silsilesinin oluşturulduğunu” ortaya çıkardı.

Çekte bulunan son cirolunun, muhatap bankadan parayı aldıktan sonra dışarda bekleyen örgüt kuryelerine verdiği, kuryenin, bu paraları gün içerisinde aldıkları firmalara tekrar teslim ettiği ve böylece devletin vergi kaybına uğratıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, Erol Eşrefoğlu’nun kamuyu 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira 48 kuruş, Eryılmazlar grubunun 1 milyar 436 milyon 81 bin 160 lira 81 kuruş, DETAŞ grubunun ise 20 milyar 645 milyon 967 bin 53 lira 80 kuruş zarara uğrattıkları belirlendi.

707 kişinin ifadesi alınacak

Operasyon kapsamında, birinci grupta 303, ikinci grupta 20, üçüncü grupta ise 51 olmak üzere toplam 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Ayrıca 455 kişinin bilgi sahibi, 244 kişinin ikmalen şüpheli ve 8 kişinin de müşteki olmak üzere toplam 707 kişinin ifadesi alınacak.

Operasyonda şu ana kadar yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında, 6 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kaşe, irsaliye defteri, fatura ve ziynet eşyası ele geçirildi, yüklü miktarda nakit paraya el konuldu.

Demir Yumruk operasyonu 4 Temmuz | Erol Evcil tutuklandı

Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi. 3 suç örgütünden birinin lideri Erol Evcil’in de aralarında olduğu 15 şüpheli, 4 Temmuz’da tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, ‘kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ile ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise ‘kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ile ‘suç örgütüne üye olmak’ suçlarından tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demir Yumruk operasyonu 6 Temmuz | Adliyeye sevklerden 10 kişi daha tutuklandı

6 Temmuz’da adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz ile Mustafa Kırsaç, Reşat Somtaş, Soner Eryılmaz, ‘kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından, diğer şüpheliler Ahmet Kurtuluş, Ahmet Nayansak, Hulusi Belgü, İhsan Göymen, Muzaffer İzgi ve Yılmaz Altunbudak ise ‘kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ile ‘suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak’ suçlarından tutuklandı. Hakimlik, 32 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Demir Yumruk operasyonu 7 Temmuz | 14 Kişi daha tutuklandı

7 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan 139 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Burada cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 69’u adli kontrol talebiyle, 70’i ise tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 14’ü ‘kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ile ‘suç örgütüne kurma ve üye olmak’ suçlarından tutuklanırken, 125’i ise çeşitli adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında aralarında Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Hulusi Belgü’nün de bulunduğu toplam 29 kişi tutuklanmış oldu.

Demir Yumruk operasyonu 8 Temmuz | Sahte faturalarla 25 milyar lira zarar

Soruşturmada Erol Evcil’in de aralarında olduğu 29 şüpheli tutuklanmış oldu, 167 kişiye ise adli kontrol uygulandı.

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran’da düzenlenen “Demir Yumruk” operasyonunda, Erol Evcil’in de aralarında olduğu 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.