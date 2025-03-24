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İstanbul Kayyum Tartışmalarına Son: İBB Başkanlığı Meclis Seçimiyle Devam Edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İçin Kayyum Tartışmaları Devam Ediyor.

NationalTurk NL24/03/2025
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Istanbul Kayyum
İstanbul Kayyum SENARYOLARI
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İstanbul kayyum iddiaları  büyük oranda ortadan kalktı. Ekrem İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi yeni başkanı seçmeye hazırlanıyor. Hukuki gerekçelere göre kayyum ataması Eğer Savcılığın itirazı Çarşambaya kadar kabul görmez ise  artık mümkün değil gibi gözüküyor.

IBB Kayyum 2
İstanbul Kayyum Tartışmaları Kapsamında kritik gün çarşamba

19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan ve iki ayrı dosyadan yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “yolsuzluk” suçlamasından tutuklama, “terörle iltisak” iddiasından ise adli kontrol kararı verildi. Bu gelişme sonrası kamuoyunda gündeme gelen İstanbul kayyum ihtimali ise hukuki zeminde geçerliliği bulunmadığı için tamamen ortadan kalktı.

İsmail Küçükkaya Kayyum Yorumu;

Uzmanlar, Türkiye’de kayyum atamasının yalnızca terör suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında kesinleşmiş karar bulunan yöneticiler için geçerli olduğunu belirtiyor. Bu çerçevede, İmamoğlu’nun yolsuzluk nedeniyle tutuklanması ve terör suçlamasıyla tutuklanmamış olması, İstanbul kayyum senaryosunun hukuken mümkün olmadığını gösteriyor.

İstanbul Kayyum Tartışmaları Nereye Gidiyor

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yerine geçici başkan, çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından seçilecek. Meclis çoğunluğu muhalefet partilerinde olduğu için yeni başkanın CHP’li olacağı kesin gözüyle bakılıyor. Böylece, hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan yeni başkanın göreve gelmesiyle birlikte kayyum atanması için herhangi bir gerekçe de kalmamış olacak.

Hukukçular, bu gelişmenin ardından kayyum tartışmalarının kapandığını belirtiyor. Kamuoyunda seçimle gelenin yine seçimle gitmesi gerektiği görüşü güçlenirken, İBB’nin seçilmiş iradeyle yönetilmeye devam edeceği de  büyük oranda kesinleşmiş oldu.

İBB’ye kayyum atanıyor: Ekrem İmamoğlu görevden alındı

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NationalTurk NL24/03/2025
110 1 dakika okuma süresi
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