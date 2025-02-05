Savcılık Ekrem İmamoğlu için yedi yıla kadar hapis, kamu görevinden men istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı.

Savcılık, İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istedi.

BBC News Türkçe’nin haberinde, İddianamede İmamoğlu “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “tehdit” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermekle” suçlandı.

Anadolu Ajansı’na göre İmamoğlu’nun ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesi kapsamında “atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılması” talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

İmamoğlu gelişmelere sosyal medyada yanıt verdi:

“Daha mahkemeye ve avukatlarıma gönderilmeden iktidar medyasına dağıtılan evrak paniklerinin resmidir.”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, belli ki seçimde milletin önüne mertçe çıkmak yerine, masabaşı oyunlarıyla ayakta kalacağını sanıyor. Milletimiz demokrasiye ve kendi seçme hakkına zerre itibar etmeyene artık itibar etmemektedir. Bunu da heybenize yazın.”

İmamoğlu hakkında, CHP davalarında yer aldığını söylediği bilirkişi ile ilgili sözleri ile ilgili de bir soruşturma var.

İBB Başkanı, bu iki soruşturma kapsamında 30 Ocak’ta Çağlayan Adliyesi’nde ifade vermişti.

İmamoğlu burada destekçilerine verdiği konuşmada “16 milyonun temsilcisi böyle bir ifade vermemeliydi. Bugünkü mesele yargının siyasallaşması ve İstanbul’da kurulmaya çalışılan bir kumpasın geldiği sonuçtur” dedi.