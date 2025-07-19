Schengen vizesinde yeni dönem: 5 yıla kadar çok girişli vize kolaylığı

Avrupa Birliği, Türk vatandaşlarının Schengen vizesine erişiminde önemli bir adım attı. Avrupa Komisyonu’nun onayladığı yeni düzenleme ile Schengen vizesini daha önce kurallara uygun şekilde kullanan Türk vatandaşlarına 5 yıla kadar çok girişli vize verilebilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu gelişmeyi “vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği bir kolaylık” olarak nitelendirdi.

Kademeli vize modeli uygulanacak

Yeni düzenlemeye göre, daha önce vize almış ve bunu yasal şekilde kullanmış başvuru sahipleri için kademeli geçiş sistemi uygulanacak. İlk olarak, süresi biten vizenin ardından bir yıl içinde başvuru yapanlara 6 aylık çok girişli vize verilecek. İlerleyen süreçte bu süre, sırasıyla 1 yıl, 3 yıl ve sonunda 5 yıla kadar uzayabilecek.

Ancak bu kolaylık, yalnızca kurallara uygun vize kullanımı olan başvuru sahipleri için geçerli olacak. Her başvuru kendi içinde değerlendirileceği için sistem otomatik şekilde işleyecek değil. Göç ya da güvenlik şüphesi durumunda vize süreleri kısaltılabilecek.

Yeni sistem mali ve idari yükü azaltacak

Ticaret Bakanı Bolat, yeni uygulamanın özellikle turizm, ticaret, yatırım ve eğitim amaçlı seyahatlerde büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı. Açıklamasında, “AB Komisyonu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizim taleplerimize olumlu cevap vermiş oldu” ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada yeni sistemin “memnuniyet verici” olduğunu belirtti ve vize başvuru süreçlerinin daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Schengen vizesinde rezervasyon sorunu sürüyor, randevular karaborsada

Yeni sistem devreye girse de, büyükelçiliklerden randevu almak halen ciddi bir sorun. Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Büyükelçisi Thomas Ossowski, bazı seyahat acentelerinin tüm randevuları otomatik olarak kapatıp fahiş fiyatlarla sattığını söyledi. “500 Euro’ya vize satıldığını gördüm” diyen Ossowski, bu konuda Türkiye’deki makamlarla iş birliği içinde olduklarını vurguladı.

Ancak Almanya Büyükelçiliği’nden bir yetkili, başvuruların bireyler tarafından yapıldığını ve randevuların topluca satılmadığını iddia etti. Bu çelişkili açıklamalar, sistemdeki şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Doğru başvuru şartı ve uyarılar

AB Delegasyonu, Türkiye’deki başvuru sahipleri için kapsamlı bir kılavuz yayımlayarak doğru başvuru konusunda uyarılarda bulundu. “Hangi ülkeye gidecekseniz o ülkeye başvurun”, “Doğru konaklama belgesi sağlayın”, “Seyahat amacınızı doğru belirtin” ve “Vize sürenizden fazla kalmayın” gibi kritik notlar, ret riskini azaltmak için öne çıkıyor.

Başvuruların reddedilme nedenlerinin başında sahte belge kullanımı yer alıyor. AB verilerine göre Türkiye’de yapılan başvurularda ret oranı dünya ortalamasının altında seyrediyor.

Kalıcı çözüm vize serbestisi

Avrupa Birliği, Schengen vizesine kalıcı çözümün ise vize serbestisi görüşmeleriyle sağlanabileceğini ifade etti. Büyükelçi Ossowski, yaz sonunda Türkiye ile bu görüşmeleri yeniden başlatmayı teklif ettiklerini açıkladı. Vize serbestisi için hala tamamlanması gereken 6 kriter bulunduğu da hatırlatıldı.

Türkiye’den 1 milyonu aşkın başvuru yapıldı

2024’te Türkiye’den yapılan Schengen vizesi başvuruları 1 milyon 173 bin 917’ye ulaştı. Bunlardan 993 bin 875’i onaylanırken, 645 bin 583’ü çok girişli vize olarak düzenlendi. Yeni sistemin bu sayıları daha da artırması bekleniyor.

