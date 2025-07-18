Galatasaray’a para yağacak!

Galatasaray, 50 milyon dolar avans alacak

Galatasaray, Florya Projesi ihalesinde Nivak Yapı ile sözleşme imzalandığını Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Buna göre Galatasaray, Nivak Projesi’nden 50 milyon dolar avans alacak. Sarı-kırmızılı kulübün, arazi sahibi olarak 560 milyon dolarlık projeden alacağı rakam en az 280 milyon dolara ulaşacak.

Galatasaray yetkiyi kullanacak!

Galatasaray resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: İhale Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda tanzim edilen 19.06.2025 tarihli Değerlendirme ve Sonuç Raporu doğrultusunda en iyi teklifi veren Nivak Yapı A.Ş. ile Hasılat Paylaşım Sözleşmesi imzalanmış olup Sözleşme gereği tahsil edilecek olan avans tutarı 06.07.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan yetkiye uygun olarak kullanılacaktır.