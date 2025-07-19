Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak saatler

İtalya Serie A ekibi Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında gece yarısı sosyal medyada ortaya atılan iddia gündemi sarstı. Uzun süredir Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu için Fenerbahçe‘nin devrede olduğu konuşulurken, hem eski futbolcu Serhat Akın’ın açıklamaları hem de baba Çalhanoğlu’nun sosyal medya hamlesi transfer söylentilerini alevlendirdi.

Transfer sinyali gece yarısı geldi

Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Bu açıklama kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Serhat Akın’ın bu çıkışı, milli yıldızın Sarı Lacivertli kulübe transferi yönünde güçlü bir sinyal olarak yorumlandı.

Inter yönetiminden Galatasaray açıklaması

Inter Futbol Direktörü Piero Ausilio, Hakan Çalhanoğlu’nun transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “Galatasaray ile görüştük ancak anlaşmaya varmanın mümkün olmadığını kısa sürede anladık. Uğraştılar ama hepsi bu kadar.” dedi. Bu açıklamayla birlikte Galatasaray’ın geri planda kaldığı, Fenerbahçe’nin ise süreci hızlandırdığı iddiaları güç kazandı.

Fenerbahçe kaptanlık teklif etti iddiası

TRT Spor’un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu’nun transferi için doğrudan devreye girdi. Sarı Lacivertliler’in, 30 yaşındaki futbolcuya kaptanlık teklif ettiği de öne sürüldü. Kulüp yetkilileri tarafından yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu’nun babasından galatasaray hamlesi

Transfer söylentileri sürerken, Hakan Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu da dikkat çeken bir adım attı. Daha önce Galatasaray’ı sosyal medya hesabından takip eden baba Çalhanoğlu, bu takibi sonlandırdı. Bu hamle, sosyal medyada “Galatasaray defteri kapandı” yorumlarına neden oldu.

Taraftarlar sosyal medyada harekete geçti

Fenerbahçeli taraftarlar da gelişmeleri yakından takip ediyor. Hakan Çalhanoğlu’nun Instagram hesabındaki son paylaşımına binlerce “Come to Fenerbahçe” yorumu yapılırken, yıldız oyuncuya olan ilgi her geçen saat artıyor.