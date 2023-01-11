Ozon deliği 2066’da tamamen kapanabilir

1980’li yıllarda ozon tabakasındaki delik çevre hareketinin en büyük sorunlarından biriyken, zamanla bu sorun arka plana çekildi. Şimdi bir güzel haber var: Uzmanlar ozon deliğinin 2066’da kapanabileceğini varsayıyorlar. Bu varsayım neye dayanıyor ve ozon deliğinin şu anki durumu ne?

Herkes bilir ve bundan korkar: Güneş yanığı. Bu nedenle her çocuk için güneş kreminin güneş banyosundan önce uygulanması gerektiği açıktır. Çünkü ışınlar biz insanlar için tehlikelidir. Ve ozon deliği olarak bilinen şey yüzünden, olduklarından daha da tehlikeliler. Ama şimdi iyi haberler var: Çünkü ozon deliği sadece birkaç on yıl içinde tarih olabilir.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), BM çevre programı UNEP ve ABD ve AB’deki devlet kurumlarına göre, 2066 yılına kadar ozon tabakasının tamamen yenilenmesi bekleniyor.

Olumlu gelişmenin nedeni, CFC’lerdeki küresel düşüştür. Şu anda daha az etkilenen bölgelerde, ozon deliğinin 2040 yılına kadar tamamen ortadan kalkması beklenirken, “Tagesschau”ya göre özellikle kötü etkilenen Kuzey Kutbu’nda 2060’lara kadar iyileşme beklenmiyor.

Alman Meteoroloji Servisi’nden Wolfgang Steinbrecht, yıllardır ozon tabakasını inceliyor ve bu hesaplamanın gerçekçi olduğunu düşünüyor. Ancak 2066 yılının sabit olmadığını vurguluyor.

Steinbrecht, “Herkesin Montreal Protokolü’ne uymasını ve ozon tabakasını incelten maddelerin yavaş yavaş ortadan kalkmasını bekliyoruz” diye açıklıyor.

1980’lerde ozon tabakasındaki deliğin keşfedilmesinden bu yana çoğu ülke, CFC’ler gibi ozon tabakasını incelten maddeleri yasaklayan uluslararası Montreal Protokolü’nü kabul etti.

Steinbrecht, “2065 civarında, durum, bir ‘ozon deliği’nin ilk görüldüğü 1984 yılına benzer olmalıdır” diyor. Ozon tabakasını incelten maddelerin ancak 2100’den sonra tamamen ortadan kalkması bekleniyor.

Ozon deliği tam olarak nedir?

Ozon tabakası, Dünya atmosferinin bir parçasıdır ve bizi güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından koruyan bir filtre görevi görür. “Ozon deliği” terimi, halk arasında ozon tabakasının insan yapımı kimyasallar, özellikle de kloroflorokarbonlar (CFC’ler) tarafından tüketilmesi olgusunu tanımlar. Delik olduğu hatta tamamen kaybolduğu yerler de vardır. Bu da sorunlu çünkü ozon tabakası zayıfladığı için etkilenen bölgelerde cilt kanseri vakalarının sayısı artıyor.

Ozon deliği dünya çapında ne kadar tehlikeli?

Ozon tabakası dünya çapında hala ince ve Steinbrecht’e göre atmosferde hala önemli miktarda ozon tabakasını incelten madde var.

Bir düşüş var ama bu maddeler ancak “çok çok yavaş” yok oluyor.

Steinbrecher şunları söyledi:

“Neyse ki, kuzey yarımkürede belirgin bir ozon deliği yok. Bununla birlikte, kutup girdabının Kuzey Kutbu üzerinde de çok soğuk ve sabit olduğu yıllar vardır. Daha sonra ilkbaharda Kuzey Kutbu üzerinde çok fazla ozon da yok edilecek. Bu en son 2011 ve 2020’de olmuştu. Nesli tükenmekte olan bölgeler, Mart ayının sonundan güneşin yeniden yeterince yükseldiği Mayıs ayına kadar Kuzey Avrupa, Kanada, Grönland veya Sibirya, hatta bazen Almanya olabilir.

Ancak kural olarak, genellikle düşük ozonlu havaya ve yüksek güneşe sahip yerler etkilenir. Bunlar genellikle Antarktika ve Güney Amerika’nın güney ucu (Eylül – Aralık başı), daha nadiren Yeni Zelanda, Tazmanya veya Avustralya’nın en güney kısmıdır” diyor. Bu nedenle gezginler burada özellikle dikkatli olmalıdır – en azından ozon deliği henüz kapanmadığı sürece.”

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