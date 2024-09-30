Sinan Ateş davasında ikinci duruşma

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş dava dosyasına eklenen bilirkişi raporuna ilişkin olarak, “Bin rapor yazdırsalar da aynı şey gerçeği değiştiremezler.” dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasına bugün devam ediliyor.

Sincan Cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken duruşma salonuna basın kartı olmayan gazeteciler alınmadı.

Sinan Ateş davası: Salonda jandarma ve polis bekliyor

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 12’si tutuklu olmak üzere toplam 22 sanık yargılanıyor.

Cezaevi istikametindeki yollarda trafik polisleri ve çevik kuvvet ekipleri görev alırken, cezaevi önünde ise çok sayıda polis aracı, TOMA ve çevik kuvvet polisi hazır bekliyor.

Cezaevi çevresinin yanı sıra duruşmanın görüldüğü mahkeme salonunda da çok sayıda polis, jandarma ve cezaevi görevlisi önlem alıyor. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da takip edeceği belirtildi.

Hafta boyu devam etmesi öngörülen duruşmada esas hakkındaki savunmalar yapılacak.

Temmuz ayındaki son duruşmada, sanıklardan Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay tahliye edilmişti.

Ayşe Ateş açıklama yaptı

Mahkeme salonuna girişten önce gazetecilere açıklama yapan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş şunları söyledi:

“Yargılananların tamamının hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Ancak her ne olursa olsun bu mahkemeden çıkacak sonuç bizi tatmin etmeyecek. Dosyası ayrılan ve içerisinde azmettiricilerinin ve siyasi bağlantılarının da olduğu 17 kişilik bir dosya var. Bu dosyanın dışında bizim bilmediklerimiz de var. Asıl o dosyanın iddianamesinin yazılıp oradaki şahısların da suçlularının da adil bir şekilde yargılanması gerekiyor. Onlar da yargılanıp hak ettikleri cezayı alırsa bizim içimiz huzura erecek. -İlk bilirkişi raporu da bu yöndeydi. Kiralık katil Eray öldürdü. Kameralarda da açık şekilde görülüyor. Bin rapor yazdırsalar da aynı şey gerçeği değiştiremezler.”

Sanık avukatı kapalı duruşma istedi

Duruşma salonunda mahkeme tarafından kendisine söz verilenler dışında kimsenin konuşmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Mahkeme Başkanı, Mustafa Ensar Aykal’ın avukatının duruşmanın kapalı yapılmasına karşı dilekçe verdiğini kaydederek, mahkeme heyetinin talebi oy birliğiyle reddettiğini bildirdi.

Öte yandan, geçtiğimiz duruşmalarda basın mensupları duruşmaya alınırken, bu duruşmaya turkuaz basın kartı bulunmayan basın mensupları alınmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Mahkeme Başkanı, “Cumhurbaşkanlığı akreditasyonu yapıyor. Bizim kimin basın mensubu olup olmadığına dair belirleme yetkimiz yok, bu yetki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda. Biz, ‘bu da basın mensubudur’ deyip de yetkimizi aşamayız. Bu yüzden de sadece yeni basın kartı olanları duruşmaya alıyoruz” dedi.

Daha sonra bilirkişi raporuna dair sanıkların beyanlarının alınmasıyla duruşma başladı. Doğukan Çep’in avukatı Emine Tosun, “Ben herkesin huzurunda bu bilirkişiyi tebrik etmek isterim, kendisi insanüstü bir tutum göstermiştir. Selman Bozkurt’un dahil bu bilirkişi raporunu okurken kahkaha attığını düşünüyorum çünkü Selman Bozkurt solundan değil sağından vurulmuştur. Ben söz konusu bilirkişi hakkında da suç duyurusunda bulundum ve bu bilirkişi raporunun reddedilmesini talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Mustafa Ensar Aykal’ın avukatı Aziz Bingöl de söz konusu bilirkişi raporuna itiraz etti. Süleyman Kavak, kovuşturmanın genişletilmesi talebini yineledi. Duruşmaya tevsii tahkikat taleplerinin değerlendirilmesi için bir saat ara verildi.

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