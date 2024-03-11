Türkiye

Sinan Ateş’in babası hayatını kaybetti

Ankara'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş yaşamını yitirdi.

NationalTurk11/03/2024
112 Bir dakikadan az
Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti
Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti
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Musa Ateş’in sahura kalktıktan sonra fenalaştığı ve Bursa Şehir Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın eski genel başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da bir binadan çıktığı sırada 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yargılama henüz iddianame hazır olmadığı için başlamazken, oğlu Sinan Ateş için adalet arayan baba Musa Ateş bugün hayata gözlerini yumdu.

Sinan Ateş’in, Bursa’da yaşayan babası Musa Ateş, sahura kalktıktan sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla eve sevk edilen sağlık ekipleri, Ateş’in kalp krizi geçirdiğini belirledi.

İlk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Musa Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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NationalTurk11/03/2024
112 Bir dakikadan az
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