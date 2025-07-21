Temsilcilerimizin, Avrupa’da rakipleri belli oldu

Avrupa kupalarında 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimizi zorlu rakipler bekliyor. Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak. Beşiktaş ve Başakşehir ise 2. turu geçmeleri halinde yine ciddi rakiplerle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Feyenoord ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe’nin rakibi, teknik direktörlüğünü eski golcüsü Robin van Persie’nin yaptığı Feyenoord oldu. İlk maç 5 veya 6 Ağustos’ta Hollanda’da oynanacak, rövanş ise 12 Ağustos’ta Kadıköy’de.

Hollanda futbolunun köklü ekiplerinden Feyenoord, 16 lig şampiyonluğu, 14 Hollanda Kupası ve 5 Süper Kupa ile dikkat çekiyor. Avrupa’da ise 1 Şampiyon Kulüpler Kupası ve 2 UEFA Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Van Persie, 11 lig maçında 8 galibiyet elde etti.

İki takım bugüne dek 5 kez karşılaştı. 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi eleme turunda Feyenoord, Fenerbahçe’yi eleyerek gruplara kalmıştı. 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında sarı-lacivertliler rakibini iki maçta da 1-0’lık skorlarla mağlup etmişti. Son olarak 2018’deki hazırlık maçında taraflar 3-3 berabere kaldı.

Feyenoord bu sezon İstanbulspor’dan 22 yaşındaki Gaoussou Diarra dahil olmak üzere 5 yeni transfer gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Shakhtar’ı geçerse Rangers-Panathinaikos kaybedeniyle oynayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk’i geçmesi durumunda, 3. turda Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni ile karşılaşacak. Bu turdaki maçlar 7 ve 14 Ağustos’ta oynanacak.

Siyah-beyazlıların Shakhtar’a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edeceği açıklandı. Bu senaryoda Beşiktaş, Estonya’dan Kalju ile İrlanda’dan St. Patrick’s eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Başakşehir’in rakibi de belli oldu

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgar temsilcisi Cherno More’yi elerse, 3. turda Norveç’ten Viking ile Slovenya’dan Koper arasındaki eşleşmenin kazananıyla mücadele edecek.

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