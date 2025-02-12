Turhan Çömez, AKP yönetimine sert eleştiriler yönelterek, hükümetin ciddi bir yönetim krizi içinde olduğunu söyledi. Çömez, Türkiye’nin ekonomik kriz, dış politika ve adalet sistemindeki sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, “AKP yönetimi ciddi bir zafiyet içinde, Türkiye artık yönetilemiyor” ifadelerini kullandı.

Turhan Çömez, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetim anlayışına ve AKP içindeki çekişmelere dikkat çekti. AKP içinde ekonomik krizle ilgili artan endişelere vurgu yapan Çömez, hükümetin ekonomi politikalarının başarısız olduğunu ve halkın güvenini kaybettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Endişeli”

Turhan Çömez’in açıklamalarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim sonuçları, ekonomik göstergeler ve uluslararası baskılar nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. AKP içinde, özellikle ekonomi yönetimi konusunda fikir ayrılıkları yaşandığı ve bu durumun parti içi dengeleri sarstığı konuşuluyor.

Hükümete yakın kaynaklar, AKP’nin iç çekişmeleri kontrol altına almak için çeşitli adımlar atmayı planladığını öne sürerken, Çömez, halkın ekonomik kriz karşısında yalnız bırakıldığını ve çözüm üretilmediğini savundu.

AKP kanadından henüz Turhan Çömez’in açıklamalarına resmi bir yanıt gelmezken, siyaset sahnesinde bu eleştirilerin yankı uyandırdığı gözlemleniyor.

Turhan Çömez Kimdir?

Çömez, 7 Şubat 1965’te Balıkesir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Çömez, aynı zamanda genel cerrahi uzmanıdır.

Turhan Çömez, siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) içinde başladı ve 22. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak görev yaptı. Ancak 2008 yılında AKP’den ihraç edildi ve uzun yıllar İngiltere’de siyasi sığınmacı olarak yaşadı.

Çömez, daha sonra İYİ Parti’ye katılarak hükümet karşıtı çıkışları ve muhalif duruşuyla dikkat çekti. Günümüzde İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır.

Çömez, hem AKP içinde yaşadığı süreçler hem de yurtdışındaki siyasi mücadelesiyle Türk siyasetinde önemli figürlerden biri haline geldi.