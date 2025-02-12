Kuzey Kore’den Trump’a sert tepki: ABD, modası geçmiş hayallerden uyanmalı

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ile ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi. Resmi Kuzey Kore basınında yayımlanan açıklamada, Trump’ın ifadelerinin dünya genelinde büyük infial yarattığı belirtilerek, “ABD modası geçmiş hayallerden uyanmalı ve diğer ülkelerin ve halkların onurunu ve egemenliğini ihlal etmekten derhal vazgeçmelidir” denildi.

Kuzey Kore’den Donald Turmp’a sent sözler

Kuzey Kore’nin açıklamasında, Gazze’de devam eden kan ve gözyaşına rağmen Trump’ın sözlerinin uluslararası kamuoyunu şoke ettiği ifade edildi. Açıklamada, “Gazze’de kırılgan barış konusunda endişeler artarken, Trump’ın sözleri Filistinlilerin barış ve istikrarlı bir yaşam umutlarını ayaklar altına almıştır” denildi.

Trump’ın söylemlerinin yalnızca Filistin, İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinde değil, Batılı müttefikler arasında bile tepkiyle karşılandığı vurgulanarak, “Bu ifadeler, Gazzelileri zorla topraklarından sürme girişimi olarak görülmektedir” ifadesine yer verildi.

ABD’ye “Zalim Gaspçı” suçlaması

Açıklamada, ABD’nin Gazze’de İsrail’in saldırılarını “meşru müdafaa” olarak savunduğuna dikkat çekilerek, “Dünya, kimlerin savaş suçlularını alkışladığını ve kimlerin son teknoloji cinayet araçlarını katillere sağladığını açıkça biliyor” denildi.

Trump yönetiminin Filistinlileri zorla başka ülkelere gönderme fikrinin arkasında, Orta Doğu’da tam egemenlik kurma stratejisinin yattığı öne sürüldü. Kuzey Kore, “ABD, kendi çıkarları uğruna başka halkların yaşam haklarını gasp eden ve egemenliklerini ellerinden alan acımasız bir güçtür” ifadelerini kullandı.

ABD’nin küresel hak ihlalleri hatırlatıldı

Açıklamada, ABD’nin yalnızca Gazze’de değil, dünya genelinde egemenlik ihlallerine imza attığına dikkat çekildi. Trump yönetiminin Grönland’ı ABD topraklarına katmayı planladığı, Panama Kanalı üzerinde hak iddia ettiği ve Meksika Körfezi’nin adını “Amerika Körfezi” olarak değiştirme girişiminde bulunduğu hatırlatıldı.

Kuzey Kore, bu girişimlerin uluslararası hukuk ve egemenlik haklarını ihlal ettiğini belirterek, “Bir ülkenin ve halkın egemenliği ABD’nin elinde bir oyuncak olamaz” dedi.

“ABD’nin tek süper güç olduğu dönem sona erdi”

Kuzey Kore’nin açıklamasında, “ABD, artık dünya düzenini tek başına belirleyebildiği günlerin geride kaldığını kabul etmelidir” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, ABD’nin hâlâ geçmişteki emperyalist politikaları sürdürmeye çalıştığı, ancak bu stratejinin artık işlemeyeceği vurgulandı:

“ABD, Amerikan yerlilerini yok ettiği ve Batı’yı kendi çıkarları uğruna şekillendirdiği eski günlerde değiliz. Tek kutuplu dünya düzeni sona erdi ve ABD’nin istediği gibi hareket ettiği dönem artık geride kaldı” denildi.

Trump, Gazze hakkında ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Gazze’de yaşayan Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini önermiş ve bu sözleri nedeniyle büyük tepki toplamıştı. Son olarak, “Gazze’yi elimizde tutacak ve yöneteceğiz” diyen Trump, “ABD’nin bu toprakları kontrol etmesiyle birlikte Orta Doğu’da ilk kez istikrar sağlanabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca, “Filistinliler ya da şu anda Gazze’de yaşayan insanlar başka bir yerde güzel bir şekilde yaşıyor olacaklar” diyerek Filistin halkının kendi topraklarında yaşama hakkını hiçe sayan açıklamalar yapmıştı.

National Türk öneriyor: ABD Başkanı Trump, plastik pipet kullanımına geri dönüş kararnamesini imzaladı!