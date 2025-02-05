İyi Partili Turhan Çömez Bombaladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Çömez, yangının ardından Bakan Ersoy’un tutumunu ve bakanlıktaki atamaları eleştirerek istifa çağrısında bulundu.

Sözcü TV’de Özlem Gürses’in sunduğu “Para Politika” programına konuk olan Çömez, yangın haberinin gece 03:40’da hükümet yetkililerine ulaştığını, ancak Bakan Ersoy’un sabah 07:00’de Ankara JW Marriott Hotel’de spor yapmaya gittiğini iddia etti. Çömez, “İnsanların yanmış cesetleri hâlâ o otelin içerisinde. Bir kısmı piliç firmasının TIR’ının dorsesinde istifleniyor, beyefendi gitmiş sabah kahvesini içip, Ankara’nın en lüks otelinde spor yapıyor. Böyle bir ülke yönetilir mi, böyle bir devlet yönetilir mi? Siz nasıl bir insansınız, nasıl bir vicdanınız var sizin!” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Çömez, Bakanlık Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık’ın 2006-2018 yılları arasında ETS Tur’da çalıştığını ve şu anda turizm tesislerinin denetiminden sorumlu olduğunu belirterek, bu durumun çıkar çatışması yarattığını öne sürdü. Çömez, “Bir sistem bu kadar çürüyebilir mi? İstifa et.” diyerek Bakan Ersoy’u istifaya davet etti.



Çömez, ayrıca Neşe Çıldık’ın abisi Feridun Çıldık’ın RTÜK’te Daire Başkan Yardımcısı, yeğeni Burak Çıldık’ın ise Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı’nda yönetici olarak görevlendirildiğini belirterek, bu atamalarda liyakat ilkesinin gözetilip gözetilmediğini sorguladı. Bu iddialar üzerine Çömez, Bakan Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi sundu.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu açıklamalar sonrasında, Turizm Bakanlığı’ndan henüz resmi bir yanıt gelmedi.

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