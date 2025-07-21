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Sakarya’da orman yangını! İki mahalle boşaltıldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Hacılar ve Taşoluk mahalleleri tedbiren tahliye edilirken, alevlerin Bilecik'in köylerine ulaşmaması için ekipler seferber oldu.

NationalTurk FR21/07/2025
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevler, kısa sürede geniş bir alana yayılırken, Hacılar ve Taşoluk mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangının Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı köylere yaklaşması üzerine çevre illerde de alarm verildi.

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1 Sakarya’da köyler tahliye edildi, 3 ev yandı
1.1 Vali doğan: Tüm kurumlar seferber
1.2 Alevler bilecik sınırında

Sakarya’da köyler tahliye edildi, 3 ev yandı

Yangının hızla yayılmasıyla Hacılar ve Taşoluk mahalleleri boşaltıldı. Taşoluk’ta üç ev yanarken, hayvanlar güvenli bölgelere taşındı. Mahalle sakinleri de ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarına destek verdi.

Köy sakini Mustafa Çam, “Köy tamamen boşaltıldı, elimizden geldiğince müdahale ettik ama yetmedi” dedi.

Vali doğan: Tüm kurumlar seferber

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yangının başladığı andan itibaren tüm kurumların seferber edildiğini belirtti. Vali Doğan, “İlk hedefimiz yangını köylere ulaşmadan kontrol altına almak. Bayat köyüne doğru ilerleyen alevlere karşı da önlem aldık” dedi.

AFAD, Orman Bölge Müdürlükleri, itfaiyeler ve çevre belediyeler, bölgeye takviye ekip gönderdi.

Alevler bilecik sınırında

Yangının ilerlemesi üzerine Bilecik’in Osmaneli ilçesi sınırına kadar ulaşıldı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ciciler ve Kızılöz köylerinde tedbir alındığını, Kızılöz’de vatandaşların güvenli bölgelere sevk edildiğini duyurdu.

Vali Sözer, “Yangın sınırımıza dayandı. Rüzgarın azalması avantaj sağladı, sabah havadan müdahale sürecek” ifadelerini kullandı.

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NationalTurk FR21/07/2025
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