MHRS randevularında yeni dönem

Sağlık sisteminde kaynakların daha etkin kullanılması ve uzman hekimlere erişimin kolaylaştırılması amacıyla Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) önemli bir değişikliğe gidildi. 25 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni uygulamayla birlikte, MHRS üzerinden randevu talebinde bulunan vatandaşlar, tercihleri doğrultusunda öncelikle aile hekimine yönlendirilecek. Aile hekiminin yaptığı ilk değerlendirme sonrasında gerekli görülen hastalar için doğrudan uzman hekim randevusu oluşturulabilecek.

MHRS’de yeni dönem

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, artık MHRS üzerinden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, ilk adımda “Aile Hekimine Yönlendirme” ekranıyla karşılaşacak. Bu aşamada tercihini aile hekimi yönünde kullanan bireyler, öncelikle kendi aile hekimlerine muayene olacak.

Uzman randevusu artık aile hekiminin takibinde

Aile hekimi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ileri tetkik ya da uzman görüşü gereken durumlarda kişi için doğrudan uzman hekim randevusu oluşturulabilecek. Bu işlem, aile hekiminin MHRS üzerinde kendisine ayrılmış kontenjan üzerinden gerçekleştirilecek.

Amaç: Hem kolay erişim hem verimli kullanım

Yeni sistemle birlikte, aile hekimlerinin sağlık hizmetindeki rolünün güçlendirilmesi ve uzman doktorlara olan yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Bakanlık, uygulamanın birinci basamak sağlık hizmetlerinde çözüm oranını artırarak, vatandaşların gereksiz yönlendirmelerle vakit kaybetmesinin önüne geçeceğini vurguladı.

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