Depremzede Ağladı, Nurettin Canikli Oralı Bile Olmadı

Sinem Görücü isimli sosyal medya kullanıcısı, yayınladığı videoda babasının AKP’li Nureddin Canikli’ye sitemini paylaştı. Görüntülerde Canikli’nin telefonuyla oynamaya devam etmesi dikkat çekti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medyada çok tepki çeken görüntüler de gelmeye devam ediyor.

AKP Milletvekili Nurettin Canikli’yi Gaziantep’te bir depremzedenin vermiş olduğu tepki sosyal medyada gündem oldu…

Depremzedenin yardım tepkisine AKP’li Nurettin Canikli eline telefonu alarak yanıt verdi.

Sinem Görgülü isimli kişi videoyu paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

“Nurettin Canikli geldi. Babam hüngür hüngür ağlıyor. 22 saat sonunda Nurettin Canikli gelince ciddiye alındık diyorlar. AMA 22 SAAT GEÇTİ O ESNADA. Allah razı olsun vinç bulmuş ama bir afet alanına vinç yönlendirilmesi için milletvekilinin telefonuna muhtaç olmayı da kabullenmicem.”

Depremzede ağlayarak isyan ederken Nurettin Canikli oralı bile olmadı. pic.twitter.com/zwN1cc92NV — NationalTurk (@nationalturkcom) February 7, 2023

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