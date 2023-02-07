Kahramanmaraş Depremleri: Ölü Sayısı 3 Bini Aştı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük deprem 10 şehri yerle bir etti. Depremin üzerinden 24 saatten fazla bir süre geçti. Her geçen saat ölü sayısı artıyor.

Dün saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle arttı. Depremden en çok etkilenen şehirler Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa.

Türkiye genelinde 7 günlük milli yas ilan edildi ve bayraklar yarıya çekildi.

Saat 09.30 itibarıyla ölü sayısı 3 bin 385, yaralı sayısı 20 bin 426, yıkılan bina sayısı 11 bin 302 olarak açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Deprem 13.5 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre 13 bin 740 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Kahramanmaraş kent merkezinde bulunan Trabzon Caddesi’ndeki çok sayıda bina yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Malatya’da Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun kaldığı belirtilen Battalgazi ilçesi Kırçuval Otel’de de kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalar, iş makinelerinin desteği ile yoğun kar yağışı nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Depremzedeler, valilik ile belediyenin belirlediği barınma merkezlerinde kalırken, büyük çoğunluğu geceyi araçlarında geçirdi.

Dışarıda kalan çoğu vatandaş enkazlardan çıkarılan eşyaları yakarak ısınmaya çalıştı.

Depremlerde 12 binanın yıkıldığı Adana’da da enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. İş makineleri ve vinçlerin de kullanıldığı çalışmalarda beton bloklar kaldırılıp, mahsur kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Vatandaşlar da ekiplere destek veriyor. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz başlarında ailelerin umutlu bekleyişi de sürüyor.

Adana’da şu ana kadar devam eden kurtarma çalışmalarında yıkılan binalardan 140 kişinin cesedine ulaşılırken, yaralanan 2500 kişi de kaldırıldıkları hastanelerde tedavi görüyor.

Son 10 Yılın En Ölümcül Depremi

Türkiye arka arkaya meydana gelen depremlerle sarsılırken ABD’den endişe yaratan açıklamalar geldi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal depremin boyutunu ortaya seren veriler paylaştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) verilerini paylaşan Wall Street Journal, “USGS’nin verilerine göre Türkiye’de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem son 10 yılın en ölümcül depremlerinden biri olabilir. Bu depremden birkaç saat sonra 7.5 büyüklüğünde başka bir deprem de oldu” yorumunu yaptı.

USGS’nin verilerini paylaşan ABD gazetesi, “USGS, depremden can kaybının 10 bine ulaşabileceğini ve 1 milyar dolarlık ekonomik kaybın meydana geleceğini tahmin ediyor. Sismologlar, kötü yapılmış binaların depremi bu kadar büyük bir felakete çevirmekle suçluyor” ifadesine yer verdi

Wall Street Journal’a konuşan Colorado Üniversitesi’nde görevli Çevre Bilimleri Araştırma Enstitüsü’nde görevli bilim insanı Roger Bilham da açıklamalarda bulundu. 1999’daki depremden sonra bina inşaat kodlarının değiştiğine dikkat çeken Bilham, “7.8 büyüklüğündeki deprem, birçok binanın dayanabileceği en üst düzey seviye. Depremin sabahın erken saatlerinde olması ise olabilecek en kötü saat” dedi.

Depremin, nüfusun yoğun olduğu bir bölgeyi sarstığı belirtilirken son yıllardaki en ölümcül depremler de sıralandı.

2021’de Haiti’de meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla insanın öldüğünü ve 60 binden fazla binanın yıkıldığını hatırlatan Wall Street Journal, “2018’de Endonezya’daki 7.5 şiddetindeki depremde 2 binden fazla insan ölmüştü. Nepal’de 2015 yılında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ise 9 binden fazla insan ölmüştü” denildi.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

