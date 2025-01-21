Ümit Özdağ tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak 2025 tarihinde partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Özdağ, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sorgulanmak üzere Ankara’da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından İstanbul’a getirilen Özdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Ümit Özdağ halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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