Vladimir Putin’den geri adım!

Vladimir Putin’in nadir özürlerinden biri

25 Aralık 2004’te Azerbaycan Hava Yolları (AZAL)’nın Rusya’nın Grozni Havalimanı’na giden uçağı Rus füzeleri tarafından vurulmuş, kaza sonucu iki pilot da dahil 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 yolcu ise sağ kurtulmuştu. O tarihten sonra gerilimli olan Rusya-Azerbaycan ilişkilerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin el koydu. Putin, Duşanbe’de yüz yüze görüştüğü Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’den özür diledi. Putin, bazı nüanslara rağmen Rusya-Azerbaycan ticaret ve ekonomik ilişkilerinin geliştiğini vurguladı. Aliyev ise, Putin’in bizzat takip ettiği soruşturmanın AZAL uçağı kazasının nedenini objektif şekilde belirleyeceğine şüphe duymadığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini ve sorumluların cezalandırılacağını belirtti.