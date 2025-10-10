Ümit Milli Futbol Takımı çok rahat

Ümit Milli Futbol Takımı’nda Başar Önal’dan altın kafa

Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Ümit Milli Şampiyonası Elemeleri’ndeki ikinci maçında, Sakarya’da konuk ettiği, Litvanya’yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 25. dakikasında sağdan ceza sahasına giren Manisaspor’dan Ayberk Karapo’nun savunmaya çarpıp havalanan pasını kale ağzında Hollanda Ligi’nde NEC Nijmegen forması giyen Başar Önal ağlara gönderdi. 84. dakikada Emre Demir’in ön direkten seken kornerini kale ağzında Emirhan İlkhan tamamladı: 2-0. Gruptaki ilk karşılaşmasında Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan Ay-Yıldızlılar, üçüncü maçını ise 14 Ekim’de deplasmanda Macaristan ile oynayacak. Grupta oynanan bir diğer mücadelede ise Ukrayna ile Macaristan 3-3 berabere kaldı.