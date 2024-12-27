Azerbaycan yolcu uçağı kazası: Soruşturma Rus füzesi iddiasını gündeme getirdi

Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık’ta düşen Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağıyla ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırılan iddialara göre, uçak Rus “Pantsir-S” hava savunma sisteminden atılan bir füze ile vurulmuş olabilir. Kaza sonucunda 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise kurtuldu.

Soruşturma devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kazaya ilişkin değerlendirme yapmak için soruşturmanın tamamlanması gerektiğini belirtti. Peskov, “Bu olayla ilgili kesin bir yorum yapmak için kendimizi yetkili görmüyoruz. Soruşturmanın sonucunu beklemek gerekiyor” dedi.

Azerbaycan hükümeti, kazaya Grozni üzerinde bir drone operasyonu sırasında ateşlenen füzenin neden olduğunu iddia ediyor. Hükümet kaynaklarına göre, 8432 sefer sayılı uçuş sırasında füzenin patlaması sonucu şarapnel parçaları yolcuları ve mürettebatı vurdu.

Uçağın rotası ve navigasyon sorunları

Kaza öncesinde, pilotlar acil iniş talebinde bulunmalarına rağmen Rusya’daki havaalanlarına inmelerine izin verilmediği iddia edildi. Bunun yerine uçuşun Hazar Denizi üzerinden Kazakistan’ın Aktau şehrine yönlendirilmesi emredildi. Verilere göre, uçak GPS navigasyon sistemlerindeki arızalar nedeniyle deniz üzerinde yol almak zorunda kaldı.

Hayatını kaybedenler ve yaralılar

AZAL’a ait Embraer 190 tipi uçakta 62 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. İlk belirlemelerde kazada yaklaşık 30 kişinin öldüğü açıklansa da, arama kurtarma operasyonları sonucunda bu sayı 38’e yükseldi. Kazada kurtulan 29 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Azerbaycan Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre, yolcuların 37’si Azerbaycan, 16’sı Rusya, 6’sı Kazakistan ve 3’ü Kırgızistan vatandaşıydı.

Tartışmalı iddialar ve tepkiler

Azerbaycan hükümeti, kazanın nedeninin Rus füzesi olduğuna dair bulguları doğrularken, Kremlin bu iddialar karşısında temkinli bir tavır sergiliyor. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, Azerbaycanlı yetkililerle görüşerek kazayla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Yerel ve uluslararası medya, kazanın arka planında diplomatik ve askeri gerilimlerin olabileceğine dikkat çekiyor. Soruşturma tamamlanana kadar net bir sonuca varılması beklenmiyor.



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