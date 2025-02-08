Zafer Partisi’nin 4. Durağı Aksaray

Zafer Partisi, son dönemde Türkiye’nin gündemini sarsan tartışmaların odağında yer alan “Mehmetçik Katillerine Af Yok” miting serisinin dördüncüsünü Aksaray’da düzenlemeye hazırlanıyor. Bugün saat 14:00’te Aksaray 15 Temmuz Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan miting, partinin daha önce Karaman, Eskişehir ve Bornova’da düzenlediği mitinglerin devamı niteliğinde olacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın iki haftayı aşkın süredir tutuklu bulunmasına rağmen, parti teşkilatları sahadaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ümit Özdağ’da partisinin faaliyetlerini uzaktan desteklemeye devam ediyor . İşte Zafer partisi genel başkanının paylaştığı miting çağrı videosu Özdağ’ın tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi karşısında kurulan çadırda nöbet tutan partililer, hem liderlerine olan desteklerini göstermeye devam ediyor hem de Zafer Partisi’nin siyasi mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Zafer Partisi Aksaray mitingi 8 Şubat günü 14.00 gerçekleşecekÖzellikle, MHP öncülüğünde başlatılan edilen yeni İmralı sürecinin kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı ve tepkilere neden olduğu göz önüne alındığında, Zafer Partisi’nin bu süreçte sergileyeceği sert ve kararlı muhalefet, partiyi önemli bir alternatif olarak öne çıkarabilir. Hükümetin ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin İmralı ile yürüttüğü görüşmelerin siyasi arenada ciddi bir kırılma noktası oluşturduğu konuşulurken, Zafer Partisi’nin düzenlediği mitingler ve sert çıkışları bu sürecin en önemli muhalif sesi olmayı sürdürüyor.

Zafer Partisine yakın çevreler Aksaray mitingine yoğun bir katılım beklendiklerini ifade ederken, Özdağ’ın tutukluluk süreci devam ederken dahi partinin halkla buluşmaya devam edeceğinin altını çiziyor. Zafer Partisi, “Mehmetçik Katillerine Af Yok” sloganıyla başlattığı miting serisini ilerleyen günlerde farklı şehirlerde de devam ettirmeyi planlıyor.