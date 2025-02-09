Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’na hiç ihanet etmedim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yola çıktığınız arkadaşlarınızın ihanet etmemesi gerekiyor” sözlerine yanıt verdi. Özel, bu ifadeleri hiç üzerine almadığını belirterek, “Hiç ihanet etmedim çünkü” dedi. Özel ayrıca, CHP’li belediyelerin başarısından İstanbul’daki yargı sürecine, erken seçim ihtimalinden olası deprem hazırlıklarına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

“CHP’li belediyelerden memnuniyet oranı yükseliyor”

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32’nci Genel Kurulu’na katılan Özel, CHP’li belediyelerden duyulan memnuniyetin giderek arttığını belirtti.

“Belediyelerimizin memnuniyet oranı yüzde 58 olarak ölçüldü. Sayın Erdoğan da buna inanmayıp kendisi ölçtürmüş, o da yüzde 61 bulmuş. Memnuniyet oranı gittikçe yükseliyor” diyen Özel, bunun iktidar kanadında rahatsızlık yarattığını belirtti.

Özel, CHP’li belediyelerin adaletli yönetim anlayışıyla hareket ettiğini ve partizan bir yaklaşım sergilemediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bize, ‘Onlar size bir kazma kürek vermedi, siz onlara dozer veriyorsunuz’ diye eleştiriler geliyor. Ancak devlet, adaletle yönetilirse devlettir. CHP’li belediyeler bunu en iyi şekilde yerine getiriyor.”

“İstanbul’da yargı terörü estiriliyor”

Özgür Özel, İstanbul’da muhalif kesimler üzerinde baskı kurulduğunu ve hukukun siyasallaştığını dile getirdi.

“İstanbul’da yargı terörü estiriliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı görevine hukuksuz bir şekilde atanan kişi, muhalif kesimlere baskı kurarak yargıyı siyasetin aracı haline getirdi. Ekrem İmamoğlu’na yönelik ifadeye çağırmalar da bunun bir parçası. Adaletin bu şekilde kullanılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“Deprem bakanlığı kurulmalı”

6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümüne değinen Özel, Türkiye’nin büyük bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

“İstanbul depremi yaklaşıyor. Öyle 50 bin-100 bin değil, milyonlarca insan hayatını kaybedebilir. Ege’de sismik hareketlilik var, Yunanistan adaları boşaltıyor. Türkiye’de ise hiçbir önlem alınmıyor. Biz CHP olarak bu konuda uyarılarımızı yapıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a defalarca “Deprem ve Doğal Afetlere Hazırlık Bakanlığı” kurulması önerisini sunduğunu belirten Özel, “Sayın Erdoğan bu fikri not aldı, üzerinde düşüneceğini söyledi. Ancak henüz bir adım atılmadı. Türkiye’nin depreme karşı hazırlıklı olması için bu bakanlığın bir an önce kurulması şart” diye konuştu.

“Erdoğan’ın adaylığından korkmuyoruz”

CHP lideri Özgür Özel, olası erken seçim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar aday olup olamayacağı konusuna da değindi.

“Erdoğan’ın tekrar aday olması için Meclis’in seçimleri yenilemesi gerekiyor. Biz Erdoğan’ın lehine bir seçim takvimine destek vermeyeceğiz. Ancak halkın ekonomik sıkıntıları nedeniyle erken seçime gidilmesini istiyoruz. Erdoğan’ın adaylığından vallahi korkmuyoruz. Türkiye’nin birinci partisi biziz” dedi.

Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun “Adaylar konuşuluyor, ama diğer partiler yokmuş gibi davranılıyor” açıklamasına ilişkin ise “Tüm partilerin sürece dahil olduğu bir seçim stratejisiyle ilerleyeceğiz” mesajını verdi.

“Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la birlikte hareket ediyoruz”

Özel, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile uyum içinde çalıştığını belirtti.

“Yarın Ankara’da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la üçlü bir toplantı yapacağız. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu ve gelecek stratejilerimizi konuşacağız. Ancak bir şey net: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmeyecek. Türkiye’ye umut veren bu birlikteliğin devam etmesi için çalışacağız” dedi.

Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’na hiç ihanet etmedim

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yola çıktığınız arkadaşlarınızın ihanet etmemesi gerekiyor” sözlerinin hatırlatılması üzerine net konuştu:

“O sözleri hiç üzerime almadım. Çünkü ben ihanet etmedim.”

CHP’de birlik ve beraberliği koruyarak yerel seçimlere hazırlanacaklarını belirten Özel, partinin yeni dönemde daha güçlü bir yol haritası izleyeceğini söyledi.

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